President Donald Trump poserer med en bibel ved St. John's Church i Washington mandag.

Trump deler brev der demonstranter kalles terrorister

Donald Trump har delt et brev på Twitter der demonstrantene som ble jaget bort fra en park ved Det hvite hus tidligere i uka, blir omtalt som terrorister.

Kritikken har haglet etter at politiet mandag brukte makt mot demonstranter i Washington D.C. mandag for å klargjøre veien for president Donald Trump og hans følge, slik at de kunne komme seg uhindret frem til en kirke i nærheten for en fotoseanse.

Demonstrantene ble ryddet vekk slik at presidenten kunne spasere til en historisk kirke like ved, der han lot seg fotografere med bibelen i hånden.

TV-bilder viste demonstranter som ropte «ikke skyt», «ikke skyt», mot politi og medlemmer av nasjonalgarden, som slo til en halvtime før portforbudet trådte i kraft klokken 19 lokal tid.

Brevet er ifølge CNN skrevet av John Dowd, en advokat som både har jobbet for Trump personlig og i justisdepartementet.

– De falske demonstrantene ved Lafayette var ikke fredelige og er ikke ekte. De er terrorister som bruker late studenter fulle av hat til å stifte branner og ødelegge. De fornærmet og var uten respekt for politiet da politiet gjorde området klart til portforbudet klokka 19, hevder Dowd i brevet uten å legge fram dokumentasjon for påstandene.

Brevet ser ut til å være rettet mot tidligere forsvarsminister James Mattis og inneholder kritikk av uttalelsen som Mattis kom med onsdag.

Mattis har rettet sviende kritikk av Trumps håndtering av protestene i kjølvannet av at afroamerikanske George Floyd døde i forbindelse med en brutal pågripelse i Minneapolis.

