NYTER FERIE: Ina Sommerseth (39) og Fredrick Støa (41) nyter Spania-ferien sammen med døtrene Julie Sommerseth-Støa (7,5) og Victoria Sommerseth-Støa (5) på Albirstranden på Costa Blanca. Foto: Klaudia Lech / VG

Trosset reiseråd - dro til Spania: – Det føles tryggere her

ALTEA/ALBIR, COSTA BLANCA (VG) Strenge regler som folk faktisk følger gir nordmenn stor trygghetsfølelse på sommerferie i Spania. Der kan de velge og vrake i strandplasser.

– Da vi reiste fra Høvik for en uke siden, hadde folk glemt at coronaviruset fantes. Det så vi for eksempel på matbutikken, sier Ina Sommerseth (39).

Nå sitter hun på Albirstranden på populære Costa Blanca i Spania – i god avstand fra andre folk.

Minstedatteren Victoria (5) fargelegger steiner hun har plukket i strandkanten. Mange meter uti Middelhavet flyter pappa Fredrick og storesøster Julie bekymringsløst på et surfebrett.

Dette er trygt, mener mamma Ina.

les også Regjeringen med nye reiseråd: Nå kan du reise uten karantene til disse landene

– Det er så mange regler, og folk er veldig nøye med å følge dem. Butikkene er veldig bra organisert, restaurantene er nøye på både avstand og antibac overalt. Egne coronavakter passer på at folk overholder smittevern på stranden. Det føles tryggere her. Sånt ser man jo ikke i Norge.

Noen kamp om plassen er det imidlertid ikke foreløpig. Flere steder langs den populære kyststripen mellom Albir og Altea er det knapt folk. Flere hoteller holder fortsatt stengt.

forrige





fullskjerm neste ROLIG: En badevakt har en rolig dag bare noen hundre meter bortenfor Albirstranden. Det er et yndet sted for nordmenn - både fastboende og ferierende. Men noe storinnrykk etter at Spania sa ja til turister er det foreløpig ikke tegn til her.

Et generelt munnbindpåbud i Spania sier at munnbind skal på, dersom man ikke kan holde halvannen meter avstand – inne som ute. I matbutikkene må du ta på plasthansker for å plukke grønnsaker, og i flere restauranter får du ikke gå inn før du har pumpet antibac i håndflaten.

Dette er råd og regler i Spania Bli hjemme eller der du overnatter som turist om du har symptomer Holde 1,5 meter avstand når du bader Munnbind er påbudt for personer over 6 år på offentlig sted, utendørs og innendørs dersom det ikke er mulig å holde 1,5 meter avstand. Sjekk om det finnes andre lokale regler. Å bryte munnbindpåbud kan gi deg bot. Butikker, kollektivselskaper og andre bedrifter kan måtte be om kontaktinformasjonen din og beholde den i inntil fire uker for smittesporingsformål. Overhold regler satt av hoteller, restauranter og barer. Følg kapasitetsbegrensninger på stranden og bruk bookingsystemer der det finnes. Kilde: Myndighetenes råd til reisende i Spania Vis mer

1000 coronavakter

På stranden ser nyansatte coronavakter til at ingen bryter smittevernreglene. Nederst ved strandkanten skal det for eksempel være fri gåsone. Skal man sitte tett med solstolene, må man være i familie.

Bare i Valencia-regionen har omkring 1000 unge spanjoler fått en slik sommerjobb. Over 13.000 søkte, ifølge avisen ABC.

CORONAVAKT: Victor Carreño (30) har byttet ut jobben som gaterydder i Alicante med et sommervikariat som coronavakt. Sammen med Lucia Llobat (29) på stranden La Roda er det ikke all verdens å passe på tirsdag formiddag. Foto: Klaudia Lech/ VG

Men stranden deler de stort sett med spanjoler. Noen nederlendere, briter og svensker har også funnet veien. Otto Rujis (44) reiste sammen med familien på et helt fullt fly fra Stockholm for å besøke svigermoren som bor i Altea.

– Vi har levd isolert de siste fire-fem månedene, fulgt retningslinjer og kona mi har testet seg, sier han.

Med det i mente, samt at de bor i privat hus og først og fremst reiser for å besøke familie, mener han det er trygt at de har reist. Dessuten hadde de både lov fra myndighetenes side og tilhører ingen risikogruppe.

Han mener Spania er velorganisert, med alle reglene som nå må følges.

– Men jeg kommer jo fra Sverige, der det er en helt annen tilnærming til viruset.

Følg smitteutviklingen i verden i VGs coronaspesial her.

FRA SVERIGE TIL SPANIA: Otto Ruijs (44) til venstre har reist med familien for å besøke svigermor Jellie Van Althuis (66) som bor i Spania. Til høyre sitter sønnen Julius Ruijs (5). Foto: Klaudia Lech/VG

Helgarderte for sydenferien

I Altea beundrer Hege (42), Morten Egil (55) og Jennie Imset (8) et svært maleri av Villajoyosa sett fra sjøen – spesialbestilt fra kunstneren Hans Petter Fjugstad som har sitt studiogalleri her.

– Jeg kan alltids male inn flere folk på stranden. Men det er jo litt corona, sier Fjugstad.

Familien er fornøyde. Maleriet skal opp i huset de har i La Núcia – ikke langt fra Altea. Deres paradis, slik mamma Hege beskriver det. De helgarderte seg nærmest for å være sikre på at ferien ville bli noe av.

KJENTE TRAKTER: Morten Egil Imset (55, til høyre), kona Hege (42) og datteren Jennie (8) er tilbake i galleriet til Hans Petter Fjugstad for å se på et bilde de bestilte i desember. Foto: Klaudia Lech/VG

– Jeg var veldig redd for at det ikke ble noe sommerferie her. Vi hadde først en Norwegian-billett 18. juni som ble kansellert. Så kjøpte vi både SAS-billetter og fergebilletter, sier hun.

Heldigvis gikk flyet 1. juli – og fergebillettene kunne avbestilles. Helseforsikring tegnet de i Spania, siden den norske ikke gjelder på grunn av UDs reiseråd.

Ferien var reddet for familien fra Nesøya, som har tilbrakt alle skoleferier og vel så det akkurat her de tre siste årene. De skulle vært her både i påsken og på gutte- og jenteturer i mai.

– Det ble ikke noe av, så nå var vi ganske desperate etter å komme oss hit.

– Tenker dere på at dere kan ta med smitte hjem?

– Vi følte i grunn at situasjonen var litt lik her som i Norge. Det er lite smitte. Jeg hadde nok vært mer betenkt om jeg skulle bo på hotell. Men det er så strengt her, og jeg syns folk er flinke til å følge reglene. På Kadettangen lå jo folk tett i tett med overlapp på badehåndklærne sine da vi reiste, sier hun.

I hele Valencia-regionen med sine nærmere fem millioner innbyggere er det rapportert om 54 nye smittetilfeller siden fredag, ifølge avisen Levante.

Så an situasjonen

Familien Sommerseth og Støa fra Bærum visste imidlertid at de måtte holde planene åpne tett inntil avreisedatoen 8. juli. Inas mor reiste ned en uke i forveien. Hun kunne rapportere hjem om at det var gode smittevernforhold i Spania.

Så da reiste de – vel vitende om at reiseforsikringen ikke gjelder før i morgen, dagen UD opphever frarådingen av reiser til Spania – og vel vitende om at siste rest av ferien kanskje måtte tilbringes i karantene hjemme i Norge.

FIN FERIE: Fredrick Støa (41) og Ina Sommerseth (39) sammen med døtrene Julie (7,5) og Victoria (5) på Albirstranden. Foto: Klaudia Lech/ VG

– Assisterende folkehelsedirektør Espen Nakstad har sagt at han ikke anbefaler noen å reise utenlands. Har du tenkt at dere kan ta med smitte hjem?

– Jeg tenker: Hvor får man smitte fra? Det hadde vært annerledes å dra på hotell, men vi bor i leiligheten til moren min. Vi kjører egen bil og tar forholdsregler. Vi er bare sammen med hverandre, sier Ina.

– Hadde dere en plan B dersom Spania-ferien ikke ble noe av?

– Vi hadde vært ved sjøen hjemme i Norge. Men jeg hadde ikke reist til Dyreparken i Kristiansand, for å si det sånn.

VG I SPANIA: Synne Eggum Myrvang og Klaudia Lech.

Publisert: 14.07.20 kl. 21:09 Oppdatert: 14.07.20 kl. 21:29

