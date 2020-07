KREMATORIUM: I pakt med hindu-tradisjon blir døde mennesker brent i India. En prest samler ved til bålet hvor døde kropper legges. Foto: ANUSHREE FADNAVIS / X06783

Ny virusbølge i India: 100 bryllupsgjester testet positivt – nygift mann døde

Brudgommen følte seg dårlig, han klaget på oppkast og hodesmerter. Noen dager etter var den nygifte inderen død av corona-viruset. Også 100 av bryllupsgjestene testet positivt.

For mindre enn 10 minutter siden

Nyheten kommer samtidig som at det har blitt fastslått at en ny covid 19-bølge er i ferd med å skylle over verdens nest mest folkerike land.

Brudgommen, en dataingeniør som jobbet i hovedstaden New Dehli, dro hjem til Patna i Bihar-provinsen for å gifte seg. Vel hjemme lovet han sine venner et bryllup de alltid ville huske som «corona-bryllupet».

Mer enn 300 gjester deltok i bryllupsseremonien som ble arrangert i midten av juni.

Kort tid etter å ha kommet hjem til Patna klaget den unge mannen på at han hadde hodesmerter og han begynte å kaste opp, ifølge en av gjestene som ikke ønsker å oppgi navnet sitt til The New York Times.

TESTES: Indiske helsearbeidere utfører tester på folk i slummen i byen Bhopal i India. Covid-19 pandemien rammer stadig ble i landet med over 1,3 milliarder mennesker. Foto: SANJEEV GUPTA / EPA

Brudgommen døde

Slektningen som avisen har snakket med sier at familien insisterte på at bryllupsseremonien skulle gå som planlagt, selv om det ble konstatert covid-smitte da familien tok ham til sykehus.

I underkant av 700 000 indere er offisielt registrert som smittet av covid-19 viruset, ifølge VGs oversikt.

Noen dager etter mottok magistraten, den høyeste juridiske embedsmannen i Patna, Sri Kumar Ravi, en anonym telefonsamtale hvor det ble fortalt at brudgommen var død av det som trolig var covid-19 smitte, og at foreldrene allerede hadde kremert sønnens døde kropp.

Ifølge magistraten i Patna skal bruden har testet negativ, men mer enn hundre gjester hadde testet positiv på corona-viruset.

Via en mellommann skal foreldrene ha nektet å kommentere saken, men ifølge det indiske nettstedet, The Wire, nekter brudgommens far for at sønnen var syk før bryllupet. Faren sa at han selv og andre medlemmer i familien nylig hadde testet positiv på coruna-viruset.

Til The New York Times sier magistraten i Patna, Sri Kumar Ravi, at han sammenlikner bryllupet med at man «presset gjestene inn i et slags masse-selvmord», og la til at det var bevis for at brudgommen visste om at han var syk før bryllupet, men unnlot å si ifra til gjestene. - Ingen tiltale er så langt tatt ut, sier magistraten til The New York Times.

MATSTASJON: Frivillige står for gratis matutlevering til fattigfolk i den indiske byen Guwahati. Foto: STR / EPA

Spredning på landsbygda

India har lenge prøvd å hindre virusspredning, men da statsminister Narendra Modi annonserte en total nedstengning av India i slutten av mars, ble millioner av indere uten jobb og dro hjem til sine respektive landsbyer.

Dette skal har ført til spredning av viruset i befolkningen på landsbygda, som igjen førte til utbrudd av covid-19 i stater som Bihar, landsbyer og provinser som tidligere ikke hadde spredning som var ute av kontroll.

Helsesystemet i India befinner seg nå i en alvorlig krisesituasjon, mangelen på sykehussenger er prekær og akuttavdelingen er sprengt og mangler plass. I følge Al-Jazeera forteller folk de har nære familiemedlemmer som dør ved inngangen til sykehus fordi de nektes å bli tatt imot.

Allerede i juni uke sa helseministeren i New Dehli, Manish Sisodia, Ifølge Al-Jazeera, at hovedstaden snart vil ha mer en halv million covid-19 tilfeller og at sykehusene ikke har kapasitet å håndtere et slikt virusutbrudd.

India er nå det tredje verst rammede landet i verden, med over 697 413 registrerte smittede. Bare USA og Brasil har flere.

Publisert: 06.07.20 kl. 13:25

