Mann i Hongkong coronasmittet for andre gang

Forskere ved Universitetet i Hongkong har for første gang dokumentert at noen er blitt smittet to ganger.

Det opplyser universitetet i en pressemelding.

Det er en 33 år gammel mann som, etter å ha vært i Spania, fikk påvist viruset for andre gang.

For første gang har forskere altså dokumentert, gjennom genmaterialet til viruset, at et menneske kan bli smittet to ganger. Det dreier seg om to ulike mutasjoner av viruset.

Ifølge forskningsrapporten kan man bli smittet på nytt noen få måneder etter man er blitt frisk etter første infeksjon.

Folkehelseinstituttet synes ikke dette er så overraskende.

– Det er ikke et ukjent fenomen at noen er uheldige og blir smittet med samme virus i løpet av for eksempel en vintersesong. For mange luftveisvirus er det slik at immuniteten du får er delvis og avtagende, skriver overlege Are Berg Stuwitz i e-post til VG.

Han sier immunitet ikke trenger å være enten eller.

– Det vanlige er imidlertid at man blir mildere syk ved andre gangs smitte. At dette er entydig bevist, også nå ved et av de svært mange tilfellene med covid-19, er derfor i seg selv ikke så overraskende. Kunnskapen om immunitet etter gjennomgått covid-19 er fortsatt mangelfull men øker stadig, skriver Stuwitz.

Studien for Hongkong får ingen konsekvenser for hvordan coronaviruset håndteres her i Norge.

– Det trengs mer studier på mange med gjennomgått sykdom for at det skal få betydning for de råd vi gir, men også slike studier på en enkelt pasient gir informasjon som man kan forske videre på, skriver Stuwitz.

Publisert: 24.08.20 kl. 18:14

