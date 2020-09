TVILENDE: For Howard Harrison er politivold den viktigste saken i årets valg, men han stoler ikke på at visepresidentkandidat Kamala Harris vil ta tak i problemene. Foto: Jason Henry / VG

Velgere i Kamala Harris’ fødeby: – Vanskelig å stole på henne

OAKLAND (VG) Eksperter mener bakgrunnen som statsadvokat og innvandrer vil være en fordel for Kamala Harris i valgkampen, men i fødebyen hennes er velgerne skeptiske.

– Kamala Harris kan ikke bare betraktes som en svart kvinne. Du er nødt til å se på historikken hennes, sier Joseph Yearbi.

VG møter ham utenfor rådhuset i Oakland i California, hvor cirka 20.000 mennesker samlet seg da Kamala Harris lanserte presidentkandidaturet sitt for halvannet år siden.

Nå er plassen nærmest folketom, og Harris er formelt nominert som Demokratenes visepresidentkandidat.

fullskjerm neste STORT OPPMØTE: Senator Kamala Harris lanserte presidentkampanjen sin i fødebyen Oakland i januar 2019.

Joe Bidens valg av makker er blitt beskrevet som «trygt» – særlig fordi Harris er en moderat demokrat med lang erfaring som politiker. Samtidig er håpet at innvandrerbakgrunnen hennes kan trekke minoriteter til valgurnene.

Men bakgrunnen hennes som statsadvokat og riksadvokat er kontroversiell – spesielt blant fargede i hjemstaten California.

– Hun har vært tøff mot svarte, og dette er et fryktelig dårlig tidspunkt å ha vært tøff mot svarte, sier Joseph Yearbi, som ikke vet om han vil stemme i det hele tatt under årets valg.

SKEPTISK: Joseph Yearbi stemmer vanligvis på Demokratene, men han tror at Donald Trump kommer til å vinne valget i år. Foto: Jason Henry / VG

Triplet antall innsatte

Det er flere grunner til at skildringer som «hardhendt polititopp» henger ved Kamala Harris:

Som statsadvokat i San Francisco, og deretter riksadvokat i California, kriminaliserte hun foreldre til barn som hadde for mye ubegrunnet skolefravær, ifølge Washington Post

I boken «Smart on Crime» skryter hun av å ha tredoblet antall lovbrytere sendt i statlige fengsler, ifølge New Yorker

Hun var forkjemper for høye kausjoner for flere typer lovbrudd.

Så sent som i 2016 avviste hun at uavhengig etterforskning av politiskytinger skulle bli obligatorisk, og som riksadvokat lot hun selv være å etterforske flere slike skyteepisoder.

På den andre siden opprettet hun et program for å holde unge småkriminelle ute av fengslene, og mot slutten av tiden som riksadvokat viste hun flere tegn til oppmykning, ifølge New York Times.

Hun har også markert seg med skarpe uttalelser om rase og politireform i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrasjonene, som har blusset opp igjen etter at Jacob Blake ble skutt av politiet i Kenosha i Wisconsin.

Protestene mot rasisme og politivold har spredt seg over hele landet i kjølvannet av drapet på afrikansk-amerikanske George Floyd, og den siste tiden har de eskalert til voldelige sammenstøt mellom nasjonalister på høyresiden og venstreorienterte aktivister.

Sist uke ble tre personer drept i opptøyene, da en hvit mann ble skutt og drept i Portland, og en 17-åring skjøt og drepte to demonstranter i Kenosha.

– Vil ikke redde oss

Kamala Harris ble født i Oakland, vokste opp i nabobyen Berkeley og blir av mange beskrevet som «Oaklands datter». Selv snakker hun ofte om røttene sine i byen, som er en av de mest multikulturelle i USA.

Aktivist og tidligere ordførerkandidat Cat Brooks lar seg ikke overbevise.

– Jeg vil ikke tilby min blinde lojalitet til henne selv om hun er svart, skriver hun i et innlegg på Facebook.

– Jeg har dedikert livet mitt til å forsvare og kjempe for svarte kvinner. Hun har brukt de siste 20 årene på å sette dem i fengsel.

forrige











fullskjerm neste TYDELIG BUDSKAP: Det er mye antirasistisk gatekunst i sentrum av Oakland, en av de mest multikulturelle storbyene i USA.

Samtidig er Brooks klar på at hun ønsker president Donald Trump ut av Det hvite hus.

– Men ikke lyv til folket vårt. Hun er ikke vår redningskvinne, og hun som visepresident vil ikke føre til vår frigjøring.

UAVHENGIG: Howard Harrison identifiserer seg hverken som republikaner eller demokrat. Foto: Jason Henry / VG

– Vanskelig å stole på

Låtskriver Howard Harrison har blandede følelser for den lokale visepresidentkandidaten.

– Det er vanskelig å stole på henne når hun sier at hun skal kjempe for noe hun tidligere har jobbet imot, sier Harrison.

Han identifiserer seg som en uavhengig velger, og mener det å stille politiet til ansvar for voldsutøvelse er en av de viktigste sakene i årets valg.

– Når du trykker på avtrekkeren, må du bli stilt til ansvar – uansett hvem du jobber for, sier han.

ØNSKER ENDRING: Cayden Mak mener det viktigste i årets valg er å kaste den sittende presidenten ut av Det hvite hus, men han hadde foretrukket andre motkandidater enn Joe Biden og Kamala Harris. Foto: Jason Henry / VG

Cayden Mak synes på sin side det er en vanskelig balansegang å forsvare Harris mot rasister, men samtidig kritisere henne for tidligere politikkutøvelse.

– Hun har mye arbeid å gjøre for å overbevise velgere som meg om hva hun har lært og hvordan hun har vokst, sier han.

– Urettferdig kritikk

California er en demokratisk høyborg, som republikanerne uansett ikke vil vinne i november, og en proteststemme her vil høyst sannsynlig ikke få noen innvirkning på valget.

I vippestatene er det annerledes. Da VG snakket med velgere på venstresiden i Wisconsin i forbindelse med Demokratenes landsmøte, ga flere uttrykk for store kvaler fordi de ikke vil stemme på Joe Biden, men samtidig ønsker Trump ut av Det hvite hus.

VISER STØTTE: En valgplakat fra presidentkampanjen til Kamala Harris står fortsatt oppe i denne hagen. Foto: Jason Henry / VG

Valget av Kamala Harris så ikke ut til å ha gjort situasjonen stort bedre:

– Det føltes som et slag i ansiktet for progressive demokrater, som hadde håpet på en kandidat som står for en mer progressiv politikk, sa Bernie Sanders-supporter Angie Aker.

Oakland-beboer Francine Anderson synes kritikken mot Harris er urettferdig.

– Jeg tror hun kommer til å bli en kjempebra visepresident. Joe Biden trenger en partner som er sterk, sier hun.

LOKAL STØTTESPILLER: Francine Anderson håper at Kamala Harris blir visepresident i USA etter årets valg. Foto: Jason Henry / VG

