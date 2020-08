PASSER PÅ: Tyske politifolk foran hovedinngangen til Charité-sykehuset i Berlin der Navalnyj behandles. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB scanpix

Tysk sykehus: Prøver av Navalnyj tyder på forgiftning

Det er tegn som tyder på at den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ble forgiftet, ifølge sykehuset hvor han behandles i Berlin.

Legeteamet som behandler Navalnyj, sier de har funnet et stoff av typen kolinesterasehemmere i kroppen hans.

Nøyaktig hva slags stoff det er snakk om, er uklart. Kolinesterasehemmere brukes både i legemidler, insektmidler og i visse typer nervegasser.

– Pasienten ligger på intensiven og er i kunstig koma. Situasjonen er alvorlig, men det er i øyeblikket ikke noen umiddelbar fare for livet hans, heter det i en uttalelse fra sykehuset.

Imidlertid kan det ikke utelukkes at Navalnyj vil få alvorlige skader.

– Utfallet av sykdommen er uklart, og senskader, særlig knyttet til nervesystemet, kan ikke utelukkes på det nåværende tidspunktet.

Navalnyj (44) er en av Russlands mest kjente Putin-kritikere og korrupsjonsjegere. Familien hans og støttespillere er overbevist om at han ble forgiftet, og at det er snakk om et drapsforsøk.

44-åringens støttespillere mener at teen hans ble forgiftet og at Kreml står bak, skriver nyhetsbyrået AP.

Russiske leger har imidlertid sagt at de ikke fant noe gift i prøvene fra den russiske opposisjonspolitikeren, som torsdag ble syk på en flyging til Moskva.

Kreml har ennå ikke kommentert beskyldningene.

Lørdag formiddag kom Navalnyj endelig til Tyskland, etter at han torsdag morgen hadde blitt lagt inn på et sykehus i Omsk i Sibir. Det er en styrtrik russisk familie, som i sin tid solgte mobiltelefon-aksjer til Telenor, som har betalt for at Navalnyj ble flyttet med ambulansefly til Charité-sykehuset i Berlin.

Politiet vokter nå Charité sykehuset i Berlin hvor Navalnyj får behandling.

Navalnyj kom til Tyskland på lørdag etter at forbundskansler Angela Merkel personlig tilbød ham hjelp.

– Det var tydelig at visse forholdsregler måtte tas etter hans ankomst, sa Merkels talsmann Steffen Seibert til reportere.

– Dette er tross alt en pasient som med en viss sannsynlighet ble forgiftet, la han til.

Publisert: 24.08.20 kl. 18:00

