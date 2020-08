BEVÆPNET: Menn med skytevåpen utenfor rettssalen i Kenosha. Foto: STEPHEN MATUREN / X07323

Trump sender styrker til opptøyer etter drap – mindreårig pågrepet

En tenåring er pågrepet etter en skyting under demonstrasjoner i Wisconsin, hvor to personer døde. Nå vil Trump sende sine styrker til byen.

– Vi vil ikke godta plyndring, brannstiftelser, vold og lovløshet i amerikanske gater, skriver president Trump på Twitter onsdag.

– I dag sender jeg føderale styrker og nasjonalgarden til Kenosha for å gjenopprette lov og orden, tordner presidenten.

Tirsdag ble to personer drept i en skyting under demonstrasjonene. En tredje ble skutt, og er i en alvorlig tilstand. AP melder onsdag at en 17-åring er pågrepet av politiet i nabostaten Illinois.

Trump sier guvernør Tony Evers på telefon godtok å ta imot føderal hjelp til å håndtere de voldsomme demonstrasjonene i byen Kenosha. Ifølge Reuters har guvernøren godkjent at 500 agenter fra nasjonalgarden sendes dit.

Opptøyene har preget byen i flere dager, etter at den afroamerikanske seksbarnsfaren Jacob Blake (29) ble skutt søndag. Han ble truffet syv ganger av politiets kuler, men overlevde på mirakuløst vis.

Guvernør Evers tilhører det demokratiske partiet. Tirsdag erklærte han krisetilstand i Kenosha, melder Politico.

Tirsdag ble demonstrantene i byen møtt av tåregass og gummikuler, da de samlet seg utenfor rettssalene. Demonstrantene gikk hardt til verks, og hadde satt fyr på biler og bygninger, og vandalisert eiendommer.

