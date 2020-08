17-åring drapssiktet etter skyting under Kenosha-demonstrasjoner

En tenåring er drapssiktet etter at to personer ble skutt og drept under demonstrasjoner mot politivold i Wisconsin. Trump varsler at han vil sende sine styrker til byen.

Oppdatert nå nettopp

Siden den 29 år gamle seksbarnsfaren Jacob Blake ble skutt av politiet søndag, har Kenosha i Wsiconsin vært preget av opptøyer.

Han ble truffet syv ganger av politiets kuler, men overlevde på mirakuløst vis, og er ifølge familien lam fra livet og ned.

Natt til onsdag toppet det seg da to personer ble skutt og drept under demonstrasjonene, en 26-åring og en 36-åring. En tredje person er alvorlig såret etter å ha blitt skutt.

Nå er en hvit 17-åring pågrepet av politiet i Antioch nabostaten Illinois og siktet for drap, melder Washington Post.

– Jeg har akkurat drept noen, skal han ha sagt i et videoopptak fra skytingen, skriver nyhetsbyrået.

les også BAKGRUNN: Ny politiskyting ryster USA: – Et mirakel at han lever

The Guardian melder at begge de drepte var Black Lives Matter-demonstranter, og at skytingen skal være knyttet til en borgvernsmilits.

BEVÆPNET: Menn med skytevåpen utenfor rettssalen i Kenosha. Foto: STEPHEN MATUREN / X07323

– Vil ikke godta plyndring

USAs president Donald Trump sier onsdag at Wisconsins guvernør Tony Evers har godtatt å ta imot føderal hjelp til å håndtere de voldsomme demonstrasjonene i Kenosha.

– Vi vil ikke godta plyndring, brannstiftelser, vold og lovløshet i amerikanske gater, skriver president Trump på Twitter onsdag.

– I dag sender jeg føderale styrker og nasjonalgarden til Kenosha for å gjenopprette lov og orden, tordner presidenten.

Guvernør Evers tilhører det demokratiske partiet. Allerede tirsdag erklærte han krisetilstand i Kenosha, og meldte at nasjonalgarden var kalt inn, melder Politico.

Ifølge Reuters har guvernøren onsdag godkjent at 500 agenter fra nasjonalgarden sendes dit.

Nye detaljer fra politiet

Tirsdag ble demonstrantene i Kenosha møtt av tåregass og gummikuler, da de samlet seg utenfor rettssalene. Demonstrantene gikk hardt til verks, og hadde satt fyr på biler og bygninger, og vandalisert eiendommer.

forrige









fullskjerm neste

Ifølge Reuters har sheriffkontoret i fylket bestemt at det skal innføres portforbud fra klokken 19.00 lokal tid fra onsdag.

Tidligere dager har portforbudet startet en time senere. Tiltaket vil vare til søndag, om ikke lenger.

Politiet har onsdag kveld frigitt nye detaljer fra hendelsen som ledet til at Blake ble skutt. De opplyser om at kun én politimann avfyrte skudd, og at politiet senere fant en kniv i Blakes bil. De fant ikke andre våpen, skriver AP.

Føderale styrker

Demonstranter har samlet seg i mange amerikanske byer de siste månedene, i protest mot strukturelle problemer knyttet til rasisme i det amerikanske samfunnet.

En katalysator for bevegelsen, var politidrapet på George Floyd i mai. I byen Portland har opptøyene vart siden den gang. I juli rykket føderale styrker inn i byen, noe byens ordfører Ted Wheeler motsatte seg.

Ordføreren ble selv offer for tåregass fra politiet da han deltok i demonstrasjonene i juli.

I en bisetning i en av sine Twitter-meldinger onsdag, sier president Donald Trump at Portland bør følge Kenoshas eksempel, og ta imot føderal hjelp.

Presidenten har tidligere sendt føderale agenter til flere amerikanske byer.

Publisert: 26.08.20 kl. 20:32 Oppdatert: 27.08.20 kl. 01:53

Mer om Donald Trump

Fra andre aviser