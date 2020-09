BATONGER: Politiet brukte batonger på flere av demonstratene i Minsk. Foto: Scanpix

Over 600 pågrepet i Hviterussland søndag

Politiet slo demonstranter, dro dem med seg inn i biler og pågrep over 600 personer, rapporterer menneskerettighetsorganisjoner.

Søndag ble over et hundretalls mennesker pågrepet av politiet i Minsk etter fredelige demonstrasjoner.

Hviterussiske myndigheter opplyser ifølge Reuters at over 600 personer ble pågrepet søndag. Menneskerettighetsorganisasjonen Vesna opplyste tidligere at 151 menneske ble innbragt, men ifølge Reuters er altså tallet langt høyere.

– Til nå har over 100 mennesker blitt pågrepet. Uautoriserte protester pågår fortsatt, så flere mennesker kan bli pågrepet, sa talskvinne Olga Chemodanova for innenriksdepartementet, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

PIGGTRÅD: Politiet blokkerte veien for demostrantene, som svarte med å feste blomster i piggtråden. Foto: Scanpix

Slo demonstranter

Bilder fra søndagens demonstrasjon viser politi med batonger som løper etter enkelte av demonstrantene. På spørsmål om hvorvidt politiet brukte tåregass mot opposisjonen, svarte talskvinnen for innenriksdepartementet at hun ikke sitter på informasjon om det.

Opprørspoliti blokkerte også denne gangen gatene med pansrede kjøretøy og piggtråd. Politiet hadde på seg finlandshetter og slo flere av demonstrantene de pågrep, og dro dem også med seg inn i biler, rapporterer The Guardian.

Minst en person ble kjørt av gårde i ambulanse, skriver avisen.

– Politiet tyr nok en gang til gangstermetoder. De bruker ikke uniform, det er ikke mulig å se hvem de representerer. Vi ser umotivert forvaring og overdreven bruk av makt, skriver menneskerettsforkjemper Yuri Hubarevitsj på SMS til VG.

Fakta om Aleksandr Lukasjenko * Aleksandr Grigorjevitsj Lukasjenko (65) har vært president i Hviterussland siden 1994. * Gjenvalgt 9. august med 80,1 prosent av stemmene i et presidentvalg som blir sterkt kritisert av opposisjonen og omverdenen. *EU-landene sier onsdag at valget ikke var fritt og rettferdig, og at de ikke aksepterer det offisielle resultatet. * Skarpt kritisert av opposisjonen og Vesten for sitt autoritære styre. Blir kalt «Europas siste diktator». ( Kilde: NTB) Vis mer

Flere byer

Det var også denne gangen rundt 100.000 mennesker som fylte Frihetsavenyen i Minsk sentrum med krav om at president Lukasjenko må trekke seg, skriver The Guardian og flere menneskerettighetsorganisasjoner.

Demonstrantene viftet med Hviterusslands historiske rødhvite flagg og ropte «Hviterussland lever».

I tillegg til i hovedstaden Minsk, ble demonstranter pågrepet i byene Grodno, Brest og Baranovichi, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Vesna.

« HVITERUSSLAND LEVER»: Mange av demonstrantene er ikledd Hviterusslands farger, hvitt og rødt. FOTO: Scanpix

Femte uke

Med dette går protestene mot presidenten inn i sin femte uke. Det er misnøye med presidentens harde styreform og påstander om korrupsjon og valgfusk i presidentvalget den 9. august som er bakgrunnen for protestene.

– Majoriteten har ikke tiltro til dem som sitter med makten. De anerkjenner ikke valgresultatet. Mange trodde protestene kom til å stoppe etter den første uken. Det gjorde de ikke. Vi er optiministiske. Vi kommer til å fortsette, sier Barys Goretsky i det hviterussiske journalistlaget, til The Guardian.

URO: Hviterussland går inn i sin femte uke etter det turbulente valget. Frontene har siden da vært steile mellom opposisjonen og myndighetene, og vanlige hviterussere ser opprørspoliti daglig. FOTO: Scanpix

Publisert: 07.09.20 kl. 08:13 Oppdatert: 07.09.20 kl. 09:43

