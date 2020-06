FLYKTNINGVENNLIG: Walter Lübcke tilhører Angela Merkels parti og var flyktningvennlig. Her et arkivbilde fra begravelsen i juni 2019. Foto: Swen Pfoertner / DPA

Første gang i Tyskland siden krigen: Nynazist tiltalt for drap på politiker

For første gang etter krigen er høyreekstreme tiltalt for drap på en politiker i Tyskland.

Den 46 år gamle nynazisten Stephan Ernst er tiltalt for å ha tatt livet av Walter Lübcke (65), forbundskansler Angela Merkels partikollega i Kassel.

Også en 44-åring – i tyske medier omtalt som Markus H. – sitter på tiltalebenken, anklaget for å ha hjulpet Ernst.

Påtalemyndigheten mener at Ernst var drevet av rasisme og fremmedfiendtlighet da han den 1. juni 2019 skal ha tatt bilen hjem til Lübcke – og skutt ham i hodet mens politikeren befant seg på terrassen. Kort etter midnatt den 2. juni ble politikeren funnet i en blodpøl.

TILTALT: Stephan Ernst blir ført inn i rettssalen denne uken. Han tilsto først å ha drept politikeren, men trakk senere tilståelsen – og peker på sin medtiltalte som den som skjøt. Foto: Thomas Lohnes / POOL / Getty Images Europe POOL

Storavisen Frankfurter Allgemeines kommentator Marlene Grunert går så langt som å kalle rettssaken «et vendepunkt i et samfunn som lenge har undervurdert høyresidens vold i Tyskland».

Hun mener at dette viser at et giftig ordskifte kan gjøres om til handlinger og fastslår at Lübcke «i årevis har vært målet for høyreekstreme hatkampanjer på grunn av hans engasjement for flyktninger».

Blant annet støttet han aktivt Angela Merkel under flyktningkrisen i 2015 da forbundskansleren uttalte de bevingede ord om «wir schaffen das» – «vi fikser det».

Enken og de to sønnene til den drepte politikeren var på plass i rettssalen i Frankfurt da saken startet.

Det siste året har flere attentater med rasistisk fortegn rystet Tyskland. I februar skjøt en høyreekstremist, Tobias Rathjen, i hjel ni personer med innvandrerbakgrunn i Hanau, og i oktober 2019 døde to personer i et antisemittisk angrep i Halle.

Ifølge tiltalen skal Stephan Ernst og hans medtiltalte ha drevet våpentrening i flere år. De mistenker også at han har knivstukket en irakisk asylsøkende i ryggen – men denne mannen overlevde og er på plass i retten.

46-åringen innrømmet først å ha myrdet Lübcke, men trakk senere tilståelsen. Han har lagt skylden på sin medtiltalte – og hevdet at det var hans daværende forsvarer, Dirk Waldschmidt, som hadde rådet ham til å tilstå.

Advokaten har i høring sagt at den hovedtiltalte omtalte den drepte politikeren som et «skadedyr» som fortjente å dø, skriver Spiegel.

De to tiltalte veksler overhodet ikke blikk i retten, melder Hessische Niedersächsische Allgemeine.

Stephan Ernst har tidligere hatt koblinger til det nazistiske partiet NPD, samt til selvstendige nasjonalistgrupper som Nationalsozialistische Untergrund.

Allerede som 15-åring, i 1989, hadde han sitt første rasistiske anslag – han forsøkte å tenne på et hus der tyrkiske innvandrere bodde, skriver hessenschau.de. Senere knivstakk han en imam, og i 1993 ble han dømt for å ha planlagt en bombeaksjon mot et asylmottak med flyktninger fra Balkan, melder ARD.

Han ble pågrepet to uker etter drapet på Lübcke fordi politiet hadde funnet DNA-spor på politikerens klær. Senere ble også den andre tiltalte tatt. Hos ham fant de et arsenal av våpen. 44-åringen skal i årevis ha sørget for våpenforsyningene.

Den statlige TV-kanalen ARD har hevdet at Ernst i mars 2019 – noen måneder før drapet på Lübcke – var i et møte med neonazist-gruppen «Combat 18» (med britiske røtter, men som har spredt seg til Tyskland), men andre tyske medier har betvilt dette. Derimot er det ingen tvil om at de to tiltalte deltok på et folkemøte med Lübcke – der temaet var bosetting av flyktninger.

En ny rapport viser at antallet høyreekstreme lovbrudd har økt med ti prosent i Tyskland. Ifølge rapporten blir halvparten av all politisk motivert kriminalitet begått av gjerningsmenn med tilknytning til det høyreekstreme miljøet.

– Vi må gjøre mer for å bekjempe høyreekstremismen og terror fra dem, har innenriksminister Horst Seehofer uttalt.

Tall fra det tyske kriminalpolitiet viser en klar økning fra 2018 til 2019 i antall høyreekstreme lovbrudd. For 2019 registrerte de 22.237 saker med høyreekstreme involvert. I nær 1000 av tilfellene handlet det om vold og i enkelte tilfeller også død.

ETTERLATTE: Familien til den drapte politikeren: enken Irmgard Braun-Lübcke og sønnene Jan-Hendrick og Christoph Lübcke. Foto: POOL / X80003

Angrepene var ofte rettet mot politikere, journalister og minoriteter, heter det.

Til sammenligning var det godt under halvparten så mange saker med kobling til venstresiden (9849) og bare 427 var religiøst motivert, oftest koblet til radikal islamisme.

Politiet er særlig bekymret over at antallet antisemittiske lovbrudd øker kraftig i Tyskland. Det har nå passert 2000 i året. Også antallet ulovlig innehav av våpen har en sterk økning.

– Utviklingen viser en farlig oppbygging av våpen i det høyreekstreme miljøet, sier kriminologen Irene Mihalic til Deutsche Welle.

Bild-Zeitung gjør et stort poeng ut av at Stephan Ernst nå stiller i rettssal 165 C i Frankfurt med en advokat med fremmedkulturell bakgrunn. Mustafa Kaplan (51) har tyrkiske røtter og har selv blitt dødstruet av høyreekstreme. Kaplan kom til Tyskland som åtteåring og har tidligere representert den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan mot Jan Böhmermanns poesi.

Familien til den drepte politikeren så i retten tirsdag for første gang mannen som er tiltalt for å ha drept deres ektemann og far. Tyske medier beskriver det som et iskaldt møte.

– Det er to grunner til at de ønsker å være her. Familien ønsker å sende et tydelig signal om tilknytning til sin far og sin mann. Og på verdiene han står for, hans kristne og sosiale overbevisning, hans engasjement for rettsstaten. Den andre grunnen: Familien ønsker å sende et tydelig signal mot hat og vold, på nettet og i det virkelige liv. Familien ønsker å vise at du ikke må være taus, men heve din stemme mot det, sa deres talsmann, advokat Dirk Metz, ifølge Bild.

Familiens andre advokat, Holger Matt, sier ifølge avisen:

– Vi ønsker å vite alle omstendighetene rundt drapet: planleggingen, henrettelsen, gjerningsmannen, medskyldige, årsaker ... Fra vårt synspunkt var det et kaldblodig, snikende og feigt drap – av de verste årsaker. Vi er forberedt på alt.

