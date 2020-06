En kvinne holder et kors med navnet til fem år gamle Miguel under en demonstrasjon mot rasisme og hatkriminalitet i Sao Goncalo i Brasil fredag. Foto: Silvia Izquierdo / AP / NTB scanpix

Protester mot rasisme i Brasil etter gutt døde

Hundrevis av brasilianere marsjerte fredag i protest mot rasisme etter at en svart gutt døde mens han ble passet på av sin mors hvite arbeidsgiver.

NTB-AFP

Fem år gamle Miguel da Silva døde da han tirsdag denne uken falt ned fra niende etasje i en bygning i byen Recife, der moren hans arbeidet som hushjelp.

Moren overlot ansvaret for gutten til den hviten kvinnen hun jobbet for, ettersom hun selv måtte ut og lufte familiens hund.

Overvåkingskameraer viser hvordan kvinnen trykker på knappen utenfor en vareheis mens gutten står alene inni slik at han blir sendt opp til øverste etasje. Filmen er de siste dagene vist på en rekke brasilianske TV-kanaler.

Etter å ha gått ut av heisen, klatret gutten gjennom et vindu og opp på et balkonggjerde, hvorpå han falt ned ni etasjer, ifølge brasilianske medier.

– Gjelder mange

«Vidas negras Importam» (Svarte liv betyr noe) sto det på plakatene som demonstrantene bar da de marsjerte i Recife, som er hovedstad i delstaten Pernambuco nordøst i Brasil.

– Det er viktig å delta på denne protesten fordi Miguels liv representerer realiteten til mange andre svarte barn, barna til hushjelper. Han kunne ha vært hvem som helst av oss, sier Nathalia Ferreira, en av demonstrantene.

Brasil er hardt rammet av koronapandemien, og deltakerne hadde på seg munnbind og T-skjorter med bilde av den fem år gamle gutten.

Krever rettferdighet

– Vi frykter at denne forbrytelsen vil bli tatt lett på og forbli ustraffet. Det er viktig med rettferdighet, sier Monica Olivieira, som tilhører et nettverk for svarte kvinner i delstaten.

Svarte utgjør 56 prosent av Brasils befolkning, men de tjener i snitt bare halvparten av hva hvite gjør. De har også lavere forventet levealder, og ifølge aktivister opplever de omfattende og systematisk diskriminering.

Publisert: 06.06.20 kl. 09:14

Mer om Brasil Diskriminering Protest

