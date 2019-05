TEKNISK FEIL: Årsaken til brannen er ikke kjent, men flyselskapet Aeroflot bekrefter at det har vært en teknisk feil i en av flymotorene. Foto: AP

Har hentet ut omkomne fra flyvraket i Moskva

Kroppene til de 41 menneskene som mistet livet i flybrannen i Moskva, er hentet ut av vraket. Besetningen skal ha gjort en heltemodig innsats for å redde ut passasjerer.

De fleste er tatt med til likhuset for identifikasjon og obduksjon, skriver nyhetsbyrået Tass, som siterer en anonym kilde fra nødetatene.

Det var 73 passasjerer og en besetning på fem om bord i Aeroflot-flyet, som var på vei til Murmansk på Kolahalvøya i Russland. Flyet måtte returnere til Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva kort tid etter avgang, da det brøt ut brann.

Etterforskningskomiteen opplyser mandag morgen at de jobber ut fra tre mulige teorier; 1. menneskelige feil hos piloter, flygeledere eller personer som har vedlikeholdt flyet, 2. tekniske feil ved flyet eller 3. dårlig vær.

Brannskader

41 personer omkom i ulykken. Ifølge flere russiske medier er minst to av dem barn. Fire av de totalt fem besetningsmedlemmene om bord skal ha overlevd ulykken, opplyser helseminister Veronika Skvortsova ifølge Komsomolskaja Pravda.

Hun sier at seks personer er innlagt på sykehus, flere av dem med alvorlige brannskader.

Russiske medier beskriver hvordan flyet ble en dødsfelle for passasjerer.

Heltemodig

Helseministeren avviser påstandene om at det tok lang tid før ambulansene kom til stedet.

– Det er feil. Det var i alt 24 ambulanser i sving, sier Skvortsova ifølge Komsomolskaja Pravda.

Samtidig kommer det meldinger om at de to flyvertinnene og den ene mannen som jobbet i kabinen, gjorde en heltemodig innsats. Mannen, Maksim Moisejev, mistet livet som følge av han åndet inn så mye giftig gass, skriver Tass.

De to kvinnene, Tatjana Kasatkina og Ksenija Fogel, gjorde også en stor innsats. Begge overlevde.

Begge pilotene skal også være blant de overlevende.

Legger ned blomster

På Sjeremetjevo-flyplassen utenfor Moskva legger folk ned blomster mandag morgen.

Sukhoi Superjet 100-maskinen hadde serienummer 95135 og ble satt i drift i september 2017, skriver Kommersant. Ifølge avisen var det et tilfelle i januar 2018 at flapsene på flyet ikke fungerte. En representant for Sukhoi-fabrikken sa søndag at flyet gjennomgikk en full service i april i år.

Overlevende og vitner har fortalt om dramatiske scener.

– Vi tok av, og flyet ble truffet av lynet. De snudde, og det ble en hard landing. Vi besvimte nesten av frykt. Flyet hoppet opp og ned som en gresshoppe, og det ble brann, sier en overlevende ved navn Petr Jegorov til Komsomolskaja Pravda.

Ifølge den russiske avisen ble flere av dem som mistet livet kvalt av røyken, før de rakk å komme seg ut av det brennende flyet.

– Jeg klarte å hoppe ut, sier en annen overlevende, Mikhail Savtsjenko, til den samme avisen.

Flyet sirklet rundt før det til slutt landet på den internasjonale lufthavnen i Moskva. Foto: Flightradar

Trolig ingen berørte nordmenn

Pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i UD sier til VG at ambassaden i Moskva jobber med å få klarhet i om nordmenn er rammet.

– Utenriksdepartementet er kjent med at det har oppstått brann i et fly ved flyplassen Sjeremetjevo i Moskva. Så langt er det ingen indikasjoner på at nordmenn er berørt, sier Kvammen Ekker.

I Murmansk, den nærmeste storbyen til norskegrensen, er det erklært tre dagers sorg.

Publisert: 06.05.19 kl. 09:58 Oppdatert: 06.05.19 kl. 10:21