Bartender siktet for å ha servert drapsmann

Hun serverte en full man som senere tok livet av åtte personer. Nå risikerer Lindsey Glass ett år i fengsel.

10. september 2017 er bartender Lindsey Glass (27) på jobb i baren Local Public House i Plano i Texas . På den andre siden av bardisken sitter en kunde, Spencer Hight. Han bestiller seg ifølge en rapport flere drinker, blant annet gin tonic, øl og en shot med vodka.

Etterpå drar han hjem til ekskona, som arrangerer en liten grillfest. Der skyter og dreper han åtte personer. Senere blir han selv drept av politiet.

Nå er Texas-bartenderen Lindsey Glass siktet for å servert massemorderen alkohol, skriver CBS.

I fjor kom en rapport fra Texas Alcoholic Beverage Commission (TABC), som slo fast at bartenderen brøt loven om ikke å selge alkohol til allerede svært berusede personer. Hight hadde alkoholverdier i blodet som var over fire ganger høyere enn den lovlige tillatte grensen da han gjennomførte drapene, ifølge NBC Dallas Fort Worth.

SIKTET: Bartenderen Lindsey Glass. Foto: Plano Police Department

– Ingenting å gjøre med de fire drinkene

Påtalemyndigheten mener hun burde ha skjønt at hun skulle ha sluttet å servere Hight, da han fremsto som både beruset og «i ubalanse». Glass risikerer nå ett år i fengsel og en bot på 500 dollar, i underkant av 4500 kroner.

Bartenderens forsvarer Sott Palmer mener politiet ved å sikte Glass nå, et og et halvt år etter drapene, prøver å gjøre henne ansvarlig. Det sier han til Washington Post.

– Spencer Hights avgjørelse om å ta livet til åtte mennesker har ingenting å gjøre med de fire drinkene han fikk servert på Local Public House, sier han til CBS.

I fjor ble både bartenderen og baren hvor hun jobbet, Local Public House, saksøkt av flere av ofrenes familier, skriver Washington Post. Glass skal ha sendt flere tekstmeldinger til en kollega mens drapsmannen Spencer Hight var i baren, og klaget på at han viste frem en stor kniv og at hun hadde sett han bar et skytevåpen. Kollegaen skal ha fulgt Hight ut, og bedt ham legge igjen våpnene – noe han ikke gjorde.

– Lindsey ringte 911

Forsvareren peker på at Glass faktisk tok kontakt med sjefen sin for å diskutere det hun mente var en vanskelig kunde, og at hun ringte politiet etter at han var gått.

– Anklagene går ut på at Hight forutså hva som kom til å skje, og at hun følte at noe var galt. Lindsey ringte 911. Hun kjente Spencer, men var også venn med Meredith (ekskona, red.anm.) og skulle selv ha vært til stede på festen den kvelden, sier forsvareren Scott Palmer til Washington Post.

Advokat Daniel Carrigan, som representerer familiene til fire av drapsofrene, sier til Washington Post at han er overrasket over at politiet har brukt så lang tid på å sikte Glass.

– Hadde hun ringt politiet eller latt være å gi denne personen mer alkohol, ville kanskje disse personene fortsatt vært i live, sier han.

Dette er imidlertid ikke Glass siktet for. Saken mot henne handler kun om hvorvidt hun serverte alkohol til en ustabil eller beruset person, skriver CBS.

