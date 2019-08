SKOGEN BRENNER: Nasa’s satellittbilder viser at det er flere branner i Sentral-Afrika enn i Brasil akkurat nå. Foto: NASA

Tusenvis av branner i Afrikas største regnskog

Mens verdens øyne er rettet mot brannene i Amazonas, er det flere branner i verdens nest største regnskog: Kongobassenget.

G7-landene vedtok tidligere i uken å tilby en hjelpepakke verdt nærmere 200 millioner kroner for å hjelpe med å stoppe brannene i verdens største regnskog; Amazonas.

Dette sa Brasils president, Jair Bolsonaro, først nei til. Natt til onsdag skal han derimot ha åpent for å ta imot hjelp, om det er fra G7-landene eller ikke er ikke kjent.

Nå viser bilder fra NASA at det også brenner kraftig i Sentral-Afrika, i Kongobassenget, som er beskrevet som jordens «andre grønne lunge», skriver France24.com.

Data fra NASA viser at det er 6902 branner i Angola, og 3395 branner i den Demokratiske republikken Kongo i Afrika.

Den samme statistikken viser at antallet branner i Brasil nå er 2127.

Det skriver avisen The Idependent.

Analytikere påpeker samtidig at de fleste av brannene i Sentral-Afrika skjer utenfor sensitive regnskogområder.

– Spørsmålet er i hvilken grad vi kan sammenligne brannene her med dem i Amazonas. Branner er en ganske vanlig ting i Afrika. De er en del av en syklus; i tørkeperioden setter folk fyr på busker og planterester, heller enn tett og fuktig regnskog, sier Philippe Verbelen, som jobber for Greenpeace til France24.

– Skjer på denne tiden av året

Frankrikes president, Emmanuel Macron, har i forbindelse med G7-toppmøtet sagt at de vil se på et lignende initiativ (som det de foreslo for Amazonas jour.anm.) for å bremse brannene i Afrika.

Men eksperter sier brannene i Sentral-Afrika ofte er mer sesongavhengige og i større grad koblet til jordbruk i områdene.

Samtidig er flere klare på at skogbranner ikke er unormalt på denne tiden av året.

– Det skjer på denne tiden av året i mange deler av landet vårt. Brannene er forårsaket av bønder i forberedelsesfasen av jorden på grunn av den nært forestående regnsesongen, sier Angolas miljødepartement.

President frykter for regnskogen

Grunnen til brannene er ifølge klimaforhandler i DR Kongo, Tosi Mpanu Mpanu, måten de bedriver jordbruk på i landet.

– I Amazonas så brenner skogen stort sett på grunn av tørke og klimaforandringer, men i Sentral-Afrika brenner skogen hovedsakelig på grunn av jordbruksteknikker, sier Mpanu til France24.

Bøndene setter fyr på dyrket mark for å brenne opp rester av gress og planter. Brannen bidrar til å holde jorden mineralrik.

– Det er uklart i hvilken grad brannene påvirker skogsområdene. I jordbruksområder har påsatte branner vært en vanlig jordbruksteknikk i over tusen år, skriver The Independent.

Men i mangelen av mark og jordbruksområder, blir skogen hugget og brent ned for å frigjøre plass til jordbruk. Samtidig mangler flere strøm, og bruker derfor ved til matlaging og energi.

Dette har ført til at landets president, Felix Tshisekedi, har advart mot at regnskogen er truet om de ikke forbedrer landets hydro – elektriske kapasitet.

Som all annen skog lagrer den afrikanske regnskogen CO₂ som ellers ville havnet i atmosfæren, samt at den huser flere utrydningstruede arter.

Publisert: 28.08.19 kl. 04:16