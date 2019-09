PÅ JOBB: Familien har godkjent publisering av Karolin Hakims navn og bilde. De ønsket ikke at hun skulle forbli anonym. Foto: Privat

Karolin (31) ble skutt med babyen i armene: Spesialgruppe overtar etterforskningen

Legen og småbarnsmoren Karolin Hakim ble skutt og drept med flere skudd i Malmö. Av vennene beskrives hun som omtenksom, ydmyk og ambisiøs.

Nå nettopp







Etterforskningen av drapet på den 31 år gamle kvinnen har ifølge Expressen blitt overført til en spesialgruppe som ha arbeidet for fullt siden før sommeren.

Karolin Hakim arbeidet som lege og ble mor for bare et par måneder siden. For én uke siden ble hun skutt og drept på åpen gåte i Malmö.

Mens hun hadde barnet i armene skal hun ha blitt truffet av omtrent åtte skudd. Minst ett av dem skal ifølge svenske medier ha truffet henne i hodet.

– Ekstremt lykkelig

For vennene fremstår drapet som uforståelig.

– Hun var ekstremt lykkelig over å være mamma, og hun var også glad for at det gikk så bra på jobben. Familien var alt for henne. men hun var også karriererettet og ambisiøs, har en kamerat uttalt til Aftonbladet.

Avisen skriver at Karolin Hakim beskrives som omtenksom, ydmyk og godhjertet. Hun hadde nettopp avsluttet turnustjenesten.

– Hun hadde et hjerte av gull. Hun brydde seg virkelig om alle rundt seg, sier en venn til avisen.

MINNESTED: Et hjerte av lys og blomster ble lagt ned ved stedet der Karolin Hakim ble drept. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Jakter flere gjerningsmenn

Ifølge Expressen består politiets spesialgruppe av erfarne drapsetterforskere. Den ble opprettet etter at 19 personer ble skutt i hjel og 49 ble skuddskadet i Malmö i løpet av 2017 og 2018.

Byen er Sveriges tredje største, og gjennom flere år har rivalisering mellom kriminelle gjenger bidratt til at Malmö er godt representert på den svenske voldsstatistikken.

les også Forsøkte å redde livet til kvinnen som ble drept i Malmö

Spesialgruppen etterforsker nå drapet sammen med malmöpolitiet. En 19-åringen sitter varetektsfengslet for innblanding i saken, men har ifølge svenske medier alibi for selvet drapet.

Politiet jakter flere gjerningspersoner og har frigjort et bilde som trolig viser skytteren løpende fra stedet. Det som trolig er drapsvåpenet er beslaglagt.

ANTATT GJERNINGSPERSON: Bildet er fra en video filmet av et vitne, og viser trolig gjerningspersonen. Foto: Politiet

– Feigt og avskyelig

Drapet på Karolin Hakim har vekket avsky og satt politisk dagsorden i vårt naboland.

«Hvilke feige og avskyelige udyr er det som angriper en nybakt mamma», skrev den svenske justisministeren Morgan Johansson på Twitter i forrige uke.

Han lovet at «alle tilgjengelige ressurser» settes inn for å ta de som står bak.

«De skal jages til verdens ende om det trengs. Kaldblodige mordere kan ikke få gå løse», skrev Johansson.

Statsminister Stefan Löfven reagerte på følgende måte:

– Det er en ufattelig grusom handling som vekker avsky hos meg og hele landet.

Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: 02.09.19 kl. 22:42







Mer om