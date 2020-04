REAGERER: Guvernør i delstaten Washington, Jay Inslee, mener republikanere og demokrater må stå sammen for å bekjempe coronaviruset. Foto: Ted S. Warren, AP

Guvernør: – Vi har en president i USA som åpent og villig ber folk om å ikke adlyde lovene

Washington-guvernør Jay Inslee reagerer på at Donald Trump støtter demonstranter som ikke følger reglene om sosial distansering etter coronautbruddet. – Slike ord kan være fatale.

Oppdatert nå nettopp

USAs president Donald Trump la fredag ut flere Twitter-meldinger som vekker oppsikt.

– FRIGJØR MINNESOTA!

– FRIGJØR MICHIGAN!

– FRIGJØR VIRGINIA, og redd det 2. grunnlovstillegget deres. Det er under angrep, skrevet presidenten på Twitter.

Presidentens twitter-meldinger kom dagen etter at han lanserte en trestegsplan for å åpne samfunnet igjen etter utbruddet av coronaviruset, som så langt har tatt over 37.000 menneskeliv i USA.

Foto: Skjermdump Twitter

Demonstrasjoner flere steder i landet

I alle de nevnte statene har det vært demonstrasjoner denne uken mot at de demokratiske guvernørene Tim Walz, Gretchen Whitmer og Ralph Northam har beordret folk til å holde seg hjemme etter utbruddet av covid-19.

Enkelte demonstranter mener at flere av tiltakene er en fare for økonomien både lokalt og nasjonalt. Andre mener at tiltakene er grunnlovsstridige, og vil nekte å følge dem.

Så langt har det vært protester i delstatene Nord-Carolina, Michigan, New York, Ohio, Kentucky og Minnesota. Flere av demonstrantene har vært bevæpnede.

Guvernør i Michigan, Gretchen Whitmer, reagerte sterkt på at demonstrantene blokkerte veier og samlet seg i store folkemengder uten beskyttelse torsdag, skriver Washington Post. Demonstrantene hadde i tillegg blokkert veien for en ambulanse som forsøkte å komme forbi.

Ifølge avisen samlet flere tusen sjåfører seg på veien i delstatshovedstaden Lansing og spilte patriotiske sanger fra bilradioen og viftet med det amerikanske flagget. Demonstrantene, som i hovedsak ønsket å få komme tilbake på jobb, skal også ha ropt «steng henne inne» rettet mot guvernøren - den samme retorikken president Trump utallige ganger har rettet mot tidligere presidentkandidat for demokratene: Hillary Clinton.

Lørdag er det planlagt nye protester i Maryland, og i Colorado på søndag, skriver Fox News.

«STOPP TYRANNIET»: Demonstranter utenfor delstatsregjeringens bygg i Lansing, Michigan, onsdag denne uken. Foto: Elaine Cromie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mener mange delstater har vært «for tøffe»

At presidenten deler slike meningsytringer, framstår politisk motivert og vekker bekymring for at hans tilhengere føler seg oppmuntret til å ignorere retningslinjer om å holde fysisk avstand til andre i sosiale sammenhenger.

Under en pressekonferanse natt til lørdag norsk tid sa Trump at han er helt komfortabel med twittermeldingene sine og at han mener mange delstater har vært «for tøffe» i sine innskrenkninger av bevegelsesfriheten og pålegg om å holde fysisk avstand.

Han betegnet Virginias tiltak mot virusspredning som «veldig urettferdige» fordi delstatsguvernøren «vil ta fra dem muligheten til å bære våpen».

Samtidig langet presidenten ut mot de offisielle smittetallene, og nektet for at USA har det høyeste antallet døde i verden.

– Når jeg hører dette hver kveld tenker jeg, vi har ikke flest dødsfall i verden. Det må det være Kina som har. Det er et massivt land, og de har vært gjennom et kjempeproblem med dette. De må ha flest, konkluderte Trump.

– Ufattelig uansvarlig

Blant dem som reagerer kraftig på presidentens utspill er Washington-guvernør Jay Inslee. Under et intervju med Anderson Cooper hos CNN betegner han uttalelsene som en «ekstrem skuffelse».

– Vi har mistet over 500 mennesker i min delstat, og slike ord kan være fatale:

– Når vi har en president i USA som åpent og villig ber folk om å ikke adlyde lovene i disse delstatene – og dette er loven, kan det potensielt få fatale konsekvenser, og det er ufattelig uansvarlig, sier Inslee i intervjuet.

Natt til lørdag skrev guvernøren også en tweet hvor han mener presidenten oppfordrer til ulovlige og farlige handlinger som setter millioner av mennesker i fare for å få covid-19. Samtidig frykter han at Trumps uttalelser vil hisse opp stemningen og føre til vold.

Inslee påpeker samtidig at presidentens uttalelser strider med Det hvite hus egne retningslinjer om sosial distansering.

– Når han omtaler retningslinjene som «for tøffe», referer han til de samme retningslinjene han selv har oppfordret folk til å følge, sier guvernøren.

les også Legeforening om Trumps WHO-kutt: – En farlig beslutning

Etterlyser utstyr til å gjennomføre testing

Trumps trestegplan, som ble lansert torsdag, inneholder ingen nasjonal strategi for coronatesting, noe flere guvernører har sagt at de ønsker. Guvernøren i Michigan har tidligere kritisert de føderale myndighetenes håndtering av coronakrisen, og flere guvernører sa i slutten av mars at de ikke har nok utstyr til å håndtere krisen.

Guvernøren i Washington understreker i sitt intervju med CNN at det fortsatt er behov for utstyr og vattpinner til å gjennomføre nødvendig testing før delstatene kan begynne en gradvis åpning av økonomien.

– Vi har bedt presidenten om å vise et tydelig lederskap på dette. Vi har kunnskapen til å teste, men ikke utstyret, og det er frustrerende, sier han og påpeker at de trenger millioner av vattpinner:

– Det ville vært til hjelp om presidenten sto bak oss, istedenfor å komme med slike uttalelse, sier Inslee.

GJENÅPNE VIRGINIA: En demonstrant protesterer mot nedstegningen i delstaten Virginia etter utbruddet av covid-19. Foto: SHAWN THEW / EPA

Publisert: 18.04.20 kl. 10:49 Oppdatert: 18.04.20 kl. 11:17

Fra andre aviser