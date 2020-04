KLAR TALE: Helseminister Matt Hancock advarer det britiske folk. Foto: Aaron Chown / PA Wire

Storbritannias helseminister advarer de som bryter smittevernregler

Helseminister Matt Hancock sier det er et mindretall som ikke følger folkehelserådene. Om ikke de skjerper seg, advarer han om strengere regler for å begrense smitten.

Nå nettopp

Storbritannias helseminister Matt Hancock kritiserer de som soler seg for å bryte lockdown-reglene og advarer om at myndighetene vil forby utendørs trening om folk fortsetter å ignorere rådet om å holde seg hjemme.

Det skriver Sky News.

Til den samme nyhetskanalen sier helseministeren at «soling er mot reglene som er blitt satt av viktige offentlige helsemessige årsaker»

Han fortsetter:

– Jeg skulle ønske jeg ikke trengte si dette, men jeg gjør det fordi hele landet vil komme gjennom dette så fort som mulig.

Har du lest? Rooney hardt ut mot den britiske helseministeren

HELSEMINISTER: Her snakker helseminister Hancock under en pressekonferanse i London, 3.april. Foto: PIPPA FOWLES/10 DOWNING ST

Strenge tiltak

Boris Johnsons regjering har fått massiv kritikk for å ha vært sent ute med smitteverntiltak, men innførte etterhvert svært strenge tiltak. Folk ble bedt om å holde seg hjemme, samlinger med mer enn to personer ble forbudt og butikker med ikke-nødvendige varer stengte.

Politiet har myndighet til å håndheve reglene.

– Det britiske folk får en enkel beskjed: Dere må holde dere hjemme, sa statsminister Boris Johnson i en tale til folket.

– Folk får kun forlate hjemmene sine for følgende begrensede formål: å handle nødvendige basisvarer, for å gjøre en form for trening om dagen, for å få medisinsk hjelp eller for å gå på jobb om det er absolutt nødvendig, sa statsministeren da de strenge tiltakene ble innført, ifølge CNN.

Både helseminister Hancock og statsminister Boris Johnson er smittet av coronaviruset.

Kronikk: Corona-smittet Boris kan endre alt

I videoen nedenfor forteller Boris Johnson at han er smittet:

Klar beskjed

Helseminister Hancock hadde en klar beskjed til britene søndag. Til Sky News sa han at om de ønsker at nedstengingen skal ta slutt, må de følge reglene.

Han sa at de aller fleste holder seg hjemme og følger folkehelserådene, som han sier er «helt kritiske».

– Men det er et lite mindretall mennesker som fremdeles ikke gjør det - det er helt utrolig å se at det er noen mennesker som ikke følger rådene.

Nedenfor kan du se oversikt over hvordan coronaviruset spres i Norge og verden:

Publisert: 05.04.20 kl. 14:59

Fra andre aviser