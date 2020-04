I PALASSET: En bevinget okse og terskelen til en port ble oppdaget i en tunnel som IS-tilhengere gravde på jakt etter arkeologisk tyvegods. Foto: Peter A. Miglus, Universität Heidelberg

IS-ekstremister sprengte moské – under fant arkeologene 3000 år gammelt palass

For seks år siden la terrorgruppen IS Nebi Yunus-moskeen i Mosul i ruiner. Under restene gravde ekstremistene flere tunneler, som viser seg å lede til et palass som ble bygget av assyrerne for nesten 3000 år siden.

– Ekstremistene forårsaket stor ødeleggelse, men derfor kan vi få ny kunnskap, sier Peter Miglus, professor i arkeologi ved Universitetet i Heidelberg til den tyske avisen Bild.

Sommeren 2014 inntok IS-krigere den nordirakiske byen Mosul, og sprengte moskeen som er bygget over graven til Nebi Yunus – den bibelske profeten Jonas.

Disse var reist på restene av et palass på østbredden av elven Tigris, hvor Ninive, den storslåtte hovedstaden i det assyriske riket, en gang befant seg.

RASERT: Ødeleggelsene i Nebi Yunus-moskeen fotografert i 2019. Foto: Peter A. Miglus, Universität Heidelberg

Etter å ha vandalisert de mange århundregamle kulturminnene, begynte IS-tilhengerne å grave et flere hundre meter langt nett med underjordiske ganger under ruinene.

Ekstremistene var på jakt etter verdifulle antikke gjenstander, som de kunne selge på den internasjonale svartebørsen for å finansiere sitt terrorregime.

Da irakiske sikkerhetsstyrker gjenerobret byen i 2017, ble de underjordiske gangene bevart, og dermed også tilgangen til det eldgamle palasset.

ARKEOLOGER: Ali Al-Magasees (foran) og Jan Heiler (bak) betrakter et relieff i 2018. Foto: Peter A. Miglus, Universität Heidelberg

På forespørsel fra irakiske kulturminnemyndigheter har arkeologer fra Universitetet i Heidelberg begynt å utforske det til nå utilgjengelige palasset.

I tunnelgangene har forskerne oppdaget sjeldne arkeologiske skatter. I det indre tunnelsystemet støtte de på den en gang rundt 55 meter lange tronsalen i palasset.

– Palasset er til dels godt bevart, sier Miglus til den tyske storavisen.

Under IS sitt terrorvelde i Syria og Irak ble mange viktige arkeologiske steder ødelagt. Sør for Mosul sprengte ekstremistene en rundt 3000 år gammelt assyrisk palass i oldtidsbyen Nimrud.

IS-ekstremistene anser slike steder som levninger fra en «vantro» tidsperiode, og ønsket å utradere historien.

SLO HULL: Krypten under moskeen med innganger til gravrøvernes tunneler på jakt etter oldtidsskatter. Fotografert i 2018. Foto: Peter A. Miglus, Universität Heidelberg

Etter 40 års, mer eller mindre, sammenhengene krig ønsker nå irakiske myndigheter å skape et nytt nasjonalt narrativ for å gi landet en ny fremtid.

– Stedet Ninive er meget bra egne for å binde fortiden sammen med nåtiden. Profeten Jonas ble ifølge overleveringene sendt til Ninive for å forkynne Guds straff, men han omvendte menneskene i Ninive, og Gud skånet byen. Slik står det i Bibelen, og slik står det i Koranen, sier professor Stefan Maul til Der Tagesspiegel.

– I Koranen heter det at Jonas ledet menneskene til den rette tro. Dette er så å si islam før islam, sier Maul og legger til:

– Vi har funnet tronpodiet, og ser dermed kanskje på stedet hvor man preket den rette tro.

SPESIELT STED: Trappen til tronpodiet i tronsalen til palasset. På podiet og gulvet er det synlige spor etter en brannkatastrofe som fant sted under erobringen av Ninive i 612 før Kristus. Foto: Peter A. Miglus, Universität Heidelberg

IS jevnet graven til Jonas med jorden med bulldosere. Moskeen som var bygget på toppen av denne var et populær valfartssted. Nå planlegger irakiske myndigheter å gjenreise moskeen, uten å dekke over det assyriske palasset.

– Vår idé er at moskeen og det assyriske palasset skal gjenoppstå, og slik danne en synlig forbindelse mellom det gamle orienten og islam, sier professoren.

KILESKRIFT: En veggtavle med en innskrift av den assyriske kongen Asarhaddon (680–669 før Kristus). Foto: Peter A. Miglus, Universität Heidelberg

