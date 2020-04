HELSEARBEIDERE: Mange kvinner jobber i helseyrker som nå er hardt belastet. Her er fire kvinner som har kommet for å hjelpe til i et hardt corona-rammet fengsel i Chicago. Foto: TANNEN MAURY / EPA

FN advarer: Likestillingen kan bli slått tilbake av corona

Selv om det er flest menn som dør, er det stadig flere som frykter at corona-krisen skal gå ut over likestillingen i verden.

Deriblant FN, som i en rapport slår alarm om at fremgangen i likestilling mellom kjønnene kan bli slått tilbake.

– Det er ikke et eneste samfunn der vi har oppnådd likestilling mellom menn og kvinner, og derfor blir denne pandemien lagt på toppen av eksisterende ulikheter, og forverrer disse ulikhetene, sier FNs rådgiver i kjønnsspørsmål, Nahla Valji, til Guardian.

FN-rapporten peker på en rekke områder der likestillingen kan komme til å lide:

Selv om flere menn dør som følge av covid-19, kan kvinners helse generelt bli negativt påvirket fordi alle ressurser i helsevesenet går til corona-kampen.

Ubetalt omsorgsarbeid har økt med barn hjemme fra skolen, økt pleiebehov for eldre personer og overbelastede helsetjenester. Kvinner står for svært mye av dette.

Kjønnsbasert vold øker. Mange kvinner blir «låst inne» med sine overgripere som følge av karantenetiltakene. Samtidig er hjelpetjenestene for kvinner til dels ute av drift.

Mange kvinner har mistet jobbene sine som følge av corona-tiltakene. Flere undersøkelser rundt i verden viser at det er kvinner som er hardest rammet. De ferskeste NAV-tallene viser at det er høyest ledighet blant unge kvinner. Kvinner jobber i en rekke av de yrkene som er hardest rammet, som butikk, salg og reiseliv.

FN-rapporten advarer altså mot at kvinners helse kan komme til å lide av at oppmerksomheten er rettet mot coronaviruset. Nå som det er krise, har ikke sykehusene mulighet til å fokusere like mye på kvinners behov.

FN frykter at det kan føre til at flere dør i barselseng, flere unge graviditeter og økning i seksuelt overførbare sykdommer.

SMITTEFARLIG: Kvinner i et slumområde i Nairobi i Kenya står tett i tett i kø for å motta mat som blir delt ut til familier som er rammet av krisen. Foto: Brian Inganga / AP

USA har desidert flest tilfeller av registrerte corona-smittede. Flertallet av dem som mistet jobbene sine i stater som New York, New Jersey, Virginia og Minnesota var kvinner, viser data fra Fuller Project, gjengitt av Guardian.

Og denne krisen er forskjellig fra alle andre, for det handler ikke om en vanlig økonomisk krise – men om at folk må holde sosial distanse, noe som umuliggjør mange jobber.

– Virkningene av covid-19 antyder at kvinners økonomiske liv blir uforholdsmessig og annerledes påvirket enn menn. Kvinner tjener mindre, sparer mindre, har mindre sikre jobber og er mer tilbøyelig til å jobbe i det uregulerte arbeidsmarkedet, står det i FN-rapporten.

– De har dårligere tilgang til sosial beskyttelse og er i flertall av enslige forsørgere. De har derfor dårligere kapasitet til å stå imot et økonomisk sjokk enn menn, heter det videre.

Toni Van Pelt, leder i den amerikanske feministorganisasjonen National Organization for Women, peker også på at kvinner får tøffere kamp på arbeidsmarkedet ved at mange menn har mistet jobbene sine.

– Mange kvinner må vente med å søke på jobber til barn er tilbake på skolen og eventuelle syke familiemedlemmer er blitt friske, sier hun til Guardian.

