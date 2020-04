Kampen på innsiden av coronasykehuset

En mann svever mellom liv og død. Han er koblet til respirator og ligger i narkose. Før corona-krisen hadde sykehuset 21 intensivplasser. Nå er antallet økt til 450.

VG er på innsiden av et av de hardest rammede sykehusene i Bergamo-provinsen i Italia.

Nå nettopp

Sykepleiere i smittefrakker, munnbind og latexhansker løper mellom sengene.

Noen pasienter ligger på ryggen, andre på magen.

Flere kjemper for livet.

Foto: Luca Bruno / AP Photo

Kledd i fullt verneutstyr får fotograf Alessio Paduano dokumentere den krevende hverdagen på intensivavdelingen i Brescia.

Sykehuset Poliambulanza Foundation hospital er byens stolthet, kjent for sin ekspertise innen ortopedi.

Nå er det stort sett bare corona-pasienter her.

Nærmere 160.000 mennesker har testet positivt på coronaviruset i Italia.

Over en tredjedel er bosatt i den norditalienske regionen Lombardia.

– Dette er fremdeles ikke over, men situasjonen er bedre nå, sier direktør Alessandro Triboldi da VG besøker sykehuset for noen dager siden.

Det hele startet med en telefon fra et sykehus i nabo-provinsen Lodi, forteller direktøren.

Sykehuset trengte hjelp, og ba om å få overføre noen corona-pasienter til Poliambulanza.

De første pasientene kom til sykehuset 23. februar.

– Og slik kom smitten til vår by. Siden den dagen har sykehuset gjennomgått en radikal transformasjon, sier Triboldi.

I gatene utenfor sykehuset er det stille. De fleste sitter hjemme, mange er på sykehuset og noen er ikke lenger i live.

Inne på sykehuset er det hektisk aktivitet:

Helt siden februar har de ansatte jobbet overtid.

Avdelinger som vanligvis brukes til kirurgi, beinbrudd og akutte hendelser, er gjort om til corona-avdelinger.

Slik har tallene utviklet seg gjennom to måneders deseperat kamp:

Dagen da VG besøker sykehuset, er totalt 224 personer innlagt.

I en stor, åpen sovesal ligger pasientene som ikke trenger respiratorbehandling.

Flere av dem trenger pustestøtte, og sover store deler av dagen.

Men de er ved bevissthet.

Sykepleierne og legene bruker navn når de henvender seg til pasientene.

De smiler ofte og spiller musikk for å holde humøret oppe.

Noen av pasientene har ligget her i flere uker. De kan ikke få besøk.

Sykepleierne har samlet inn bilder fra de pårørende, som de viser dem.

– Se! Det er noen som venter på deg når du kommer hjem, sier de.

På et mindre rom ved siden av sovesalen ligger de sykeste corona-pasientene. 65 pasienter er koplet til respirator. Stemningen er alvorspreget.

Overalt piper det fra maskiner.

Pasientene ligger i narkose. Ingen snakker.

I starten hadde sykehuset en egen isolasjonsavdeling for corona-pasienter med seks intensivsenger, samt en sengepost med 40 sengeplasser.

Sakte, men sikkert har sykehuset måttet økt kapasiteten.

21 intensivsenger er blitt til 450.

På det meste har sykehuset hatt 70 pasienter koblet til respirator samtidig.

For hver pasient trengs det en til to dedikerte intensivsykepleiere.

– Vi har måttet bygge intensivavdelinger på steder som egentlig er ment for noe helt annet, forteller direktøren.

I et normalt år bruker sykehuset rundt 6.000 liter oksygen i intensivbehandling.

I år har sykehuset brukt 35.000 liter på bare tre og en halv måned.

Direktøren vil ikke tenke på hva utstyret og behandlingen har kostet. Den regningen får de håndtere senere, sier han.

Så langt har 290 mennesker mistet livet på sykehuset.

De fleste er over 80 år, men noen er mellom 40 og 49 år:

Men lyspunktene finnes. De fleste av de 571 pasienter som er utskrevet, klarer seg fint.

Italias innsats mot viruset begynner endelig å gi resultater.

Antall innlagte pasienter har stabilisert seg. Enkelte dager ser det ut til at tallene er på vei ned.

De strenge tiltakene som er innført i regionen, ser ut til å ha dempet spredningen, forteller direktøren.

Håper nå er at tallene skal synke de neste dagene.

– Det største problemet i begynnelsen var at tilfanget av nye, alvorlig syke pasienter økte dramatisk hver eneste dag, sier Triboldi.

– Jeg tror ikke sykehusene vil komme seg helt før det kommer en vaksine. Det har vært en surrealistisk tid for oss, og vi er forberedt på at den vil vare en stund til, sier avdelingsleder for anestesiavdelingen på sykehuset, Giuseppe Natalini, til VG.

De siste månedene er flere av kollegene hans blitt smittet på jobb.

Fire leger og en sykepleier ved avdelingen har vært hjemme med milde symptomer.

Alle er blitt friske igjen. Likevel bærer de ansatte med seg frykten for å bli smittet – hver dag de går på jobben.

– Våre ansatte har vist en voldsomt engasjement og ståpåvilje. De har jobbet døgnet rundt, og mye mer enn det vi er vant til, sier Natalini.

I Italia skal alle testes to ganger når de friskner til. Prøvene må være negative for at du skal regnes som virusfri.

Alle som har frisknet til, må også ha to ukers karantene – for å være sikker på at pasienten ikke lenger er smittsom.

På spørsmål om hvordan Norge kan forberede seg, sukker direktøren. Det viktige er å være føre var og innføre strenge tiltak – raskt, mener Triboldi:

– Det er egentlig ikke så mye vi som helsepersonell kan gjøre. Alt handler om hvordan myndighetene håndterer situasjonen, og om de innfører tiltak som virker.

Publisert: 18.04.20 kl. 14:33

Les også

Fra andre aviser