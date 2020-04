Donald Trump: Vil vurdere å forlenge innvandringsstans etter 60 dager

USAs president sier at innvandringsstoppen i første omgang skal vare i 60 dager. Han vurderer også flere tiltak.

USAs president Donald Trump delte i sin daglige pressekonferanse om coronakrisen tirsdag flere detaljer om kunngjøringen om midlertidig innvandringsstopp til USA.

Den midlertidige innvandringsstoppen vil i første omgang vare i 60 dager, og kun gjelde for dem som søker permanent opphold, et såkalt «greencard».

– Ved å gjøre dette vil vi hjelpe arbeidsløse amerikanere til en jobb når USA gjenåpner. Det vil være urettferdig for arbeidere å bli erstattet med nye immigranter utenfra, vi må først ta vare på amerikanske arbeidere, sier Trump.

Han forteller at presidentordren utarbeides nå, og at han trolig vil skrive under på onsdag.

Etter 60 dager skal tiltaket vurderes, og muligens forlenges.

– Jeg må se på hvordan det står til med økonomien vår på det tidspunktet, sier han.

– Du gikk til valg på å begrense migrasjon. Noen kritikere vil si at du bruker krisen til å få gjennom dette? spør en reporter i presserommet.

– Jeg vil at innbyggerne våre skal få jobb. jeg vil ikke at de skal ha konkurranse. Dett er en uvanlig situasjon, og jeg gjør ikke det i det hele tatt, svarer Trump, som forteller at han også vurdere en andre presidentordre med flere tiltak.

I mars stoppet USA all behandling av visum, inkludert for innvandrere, på grunn av pandemien. Også asylsøknader er for tiden stoppet, ifølge Guardian.

Flere demokrater har kritisert Trumps innvandringsstopp. Kongressmedlem Jerry Nadler fra New York skriver på Twitter at Trump prøver å legge skylden for krisen på innvandrere:

«President Trump prøver å rette oppmerksomheten bort fra sin klossete covid-19-behandling gjennom å prøve å legge skylden på innvandrere. Sannheten er at mange innvandrere jobber i våre frontlinjer, de beskytter oss som leger, sykepleiere, helsearbeidere, gårdsarbeidere og restaurantansatte.»

