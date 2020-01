Ber Trump holde tilbake: - Kan fortsatt stanse ferden mot katastrofen

Flere eksperter kaller angrepet mot militærbasene i Irak en forventet reaksjon fra Iran, og maner nå president Donald Trump om å være tilbakeholden med å reagere.

En rekke raketter rammet i natt to militærbaser i Irak, i det Irans revolusjonsgarde beskriver som et hevnangrep på amerikanernes likvidering av generalen Qasem Soleimani.

Operasjonen er omtalt som «Martyr Soleimani», og Iran har truet med ytterligere angrep, både mot USA og deres allierte, dersom USA velger å svare på angrepet.

Kaleigh Thomas, forskningsansvarlig for Midtøsten-programmet ved Senteret for ny amerikansk sikkerhet (CNAS), sier til VG at det er vanskelig å forutse den amerikanske presidentens neste trekk:

Det kommer blant annet an på hvor store skader det iranske angrepet faktisk forårsaket.

– Hans reaksjoner på ulike iranske provokasjoner har variert svært mye det siste året. Men dersom ingen amerikanere bekreftes drept i angrepet, tror jeg administrasjonen vil føle seg mindre presset til å svare militært, sier hun.

– Ikke ment som videre eskalering

Onsdag morgen melder iransk TV at 80 personer skal være drept i angrepene, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Trump har varslet at han vil komme med en uttalelse onsdag morgen amerikansk tid.

I natt skrev han følgende på Twitter om angrepet:

«Alt er bra» Raketter ble skutt fra Iran mot to militærbaser i Irak. Vurdering av tap og skader pågår nå, så langt, så bra! Vi har det mektigste og mest velutstyrte militæret i verden, uten tvil. Jeg vil komme med en uttalelse i morgen».

– Den beste veien videre for USA nå, er tilbakeholdenhet. Irans angrep var ikke ment som en videre eskalering av krisen, og USA bør ikke risikere dette ved å komme med et sterkt motsvar, sier Thomas.

Mulighet til å trappe ned konflikten

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Nupi mener angrepet mot de to militærbasene er i tråd med gjengjeldelsen som ble varslet fra Iran:

– Irans utenriksminister Javad Zarif har sagt at de nå har konkludert proporsjonalt. Derfor, hvis det ikke har gått noen amerikanske liv, er dette en mulighet for USA til å nå trappe ned konflikten.

Det irakiske parlamentet og statsminister Adel Abdul-Mahdi har bedt USA-ledede styrker om å forlate landet, noe de nekter å gjøre.

– Det finnes ingen annen utvei, ellers kommer vi til å bli kastet inn i en konfrontasjon, sa Iraks statsminister Adel Abdul-Mahdi i en tale som ble sendt på TV tirsdag.

– Dette angrepet må ses i sammenheng med det Mahdi sa i talen i går: Irak må ikke bli åstedet for en konfrontasjon. Det har nå skjedd, og kan slikt sett oppfattes som en bekreftelse på det Irak fryktet. Det kan være et ekstra dytt i ryggen for å få de amerikanske styrkene ut av landet, og det er det som er den store potensielle gevinsten for Iran, sier Lodgaard.

Lodgaard tror USAs president Donald Trump vil si seg fornøyd og lettet etter Irans svar, såfremt det ikke er gått amerikanske liv.

– En iransk kilde har sagt at dette var blant de svakeste av de 13 reaksjonene som det var snakk om på forhånd. Mange hadde nok ventet kraftigere lut fra Iran, men heldigvis viser de her en form for moderasjon, sier Lodgaard.

NUPI-FORSKER: Sverre Lodgaard er seniorforsker ved NUPI mener gevinsten for Iran kan være at de amerikanske styrkene blir kastet ut av Irak. Foto: Terje Bringedal

– En forventet reaksjon

Politisk kommentator Per Olav Ødegård i VG sier at ballen nå er spilt tilbake til Trump:

– Det iranske rakettangrepet mot baser i Irak var en hevn for USAs dødelige angrep mot general Qasem Soleimani. Det var en forventet reaksjon. Søndag sendte Trump en utvetydig advarsel til Iran: «Hvis de angriper igjen, noe jeg sterkt anbefaler dem å ikke gjøre, vil vi ramme dem hardere enn de noen gang har blitt rammet».

– Men han bør legge angrepsplanene i skuffen. Trump har en mulighet til å bryte en voldsspiral drevet av hevn. Det er fortsatt mulig å dempe spenningen og stanse ferden mot katastrofen, sier Ødegård.

Kaileigh Thomas leder Midtøsten-programmet ved Senteret for ny amerikansk sikkerhet. Foto: CNAS

Også Ali Vaez, programdirektør for Iran ved International Crisis Group, skriver på Twitter at USAs respons avhenger av om det er amerikanske dødsfall eller ikke.

– Dersom det ikke er amerikanske dødsfall, bør Trump-administrasjonen ta til seg dette angrepet og bidra til at spenningsnivået senkes. Alternativet er en ond sirkel som kan sette hele regionen i fare, skriver han.

Et hevnangrep

Leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, skriver på Twitter at hun overvåker situasjonen tett etter bombeangrepet mot de amerikanske troppene i Irak:

– Vi må sørge for sikkerheten til våre tjenestemenn, og få en slutt på unødvendige provokasjoner fra administrasjonen, samt kreve at Iran stopper angrepene. Amerika og verden har ikke råd til en krig, skriver hun.

Irans utenriksminister Javad Zarif har gjort det klart at de ser på nattens rakettangrep som et svar på drapet på Soleimani.

Utenriksministeren kaller angrepet selvforsvar, og viser til artikkel 51 i FN-pakten, som innebærer at bruk av militær makt i selvforsvar er lovlig etter folkeretten.

– Vi søker ikke eskalering eller krig, men vi vil forsvare oss selv mot enhver aggresjon, skriver han.

– Angrepet var helt klart et umiddelbart og svært synlig svar på drapet på Soleimani. Det kom direkte fra Iransk territorium og ble ikke utført av stedfortredere, sier Thomas.

Hun tror imidlertid ikke Iran vil nøye seg med nattens rakettangrep, og sier at de siste hendelsene trolig har gjort det vanskeligere å få til en løsning på krisen.

Det blir viktig å unngå misforståelser som kan lede til krig, sier hun.

– Vi vil de neste ukene, månedene, og til og med året, se at Iran utfører flere handlinger for å påføre USA og deres allierte smerte.

Publisert: 08.01.20 kl. 11:41

