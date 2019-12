Foto: Evan Vucci / AP

Trump varsler ny kristen-allianse: - Mener Gud har bestemt at han er deres kandidat

Etter at evangeliske Christianity Today krevde at USAs president Donald Trump går av som president, reiser han til Florida for å grunnlegge en ny koalisjon med kristne grupperinger.

Over nyttår reiser USAs president Donald Trump til Miami i Florida for å starte den nye kristen-koalisjonen «evangelikanere for Trump». Det melder New York Times.

Planene lanseres kort tid etter at det store evangeliske tidsskriftet Christianity Today langet ut mot presidenten og krevde hans avgang i en lederartikkel.

«Vi mener at riksrettshøringene har gjort det helt klart at president Trump har misbrukt sin autoritet for personlig vinning og sviktet sin konstitusjonelle ed», skrev sjefredaktør Mark Galli og fortsatte:

DEMONSTRERER: I New York demonsterte folk til støtte for riksrettprosessen mot Trump denne uka. Foto: SHANNON STAPLETON / X90052

«Presidenten i USA forsøkte å bruke sin politiske makt til å presse en utenlandsk leder til å trakassere og diskreditere en av sine politiske motstandere. Det er ikke bare et brudd på grunnloven, det er – enda viktigere – grunnleggende umoralsk.»

Lederartikkelen fikk både Trump selv og støttespillere til å se rødt. Først ved å angripe avsendere for å være «elitistisk» og løpe Det demokratiske partis ærend.

Deretter annonserte de mottrekket:

Trump og hans gjenvalgkampanje starter en koalisjon for evangelikale kristne i Miami 3. januar. Billettsalget er i gang.

Kristne evangelister er helt sentrale dersom Trumps skal lykkes med gjenvalg neste år.

– Utrolig sammensatt

Tidligere sjefredaktør i den kristne dagsavisen Vårt Land, Helge Simonnes, sier til VG at Trump splitter den kristne bevegelsen, familier og venner.

– Det er utrolig sammensatt, også internt blant evangelikale kristne. Republikanere tradisjonelt har hentet sterk støtte fra er hvite evangelikale kristne. Denne gruppa har alltid stemt republikansk historisk, uansett hvilken presidentkandidat republikanerne kommer med. Noen av dem mener Gud har bestemt at Trump er republikanernes kandidat og at da må man støtte ham. Andre mener han er den eneste som er sterk nok til å hamle opp med liberale krefter i USA. Fiendebildet er grovt skissert at «liberale krefter» står mot «folk flest» og at de selv og Trump representerer den siste gruppen.

EKS-REDAKTØR: Helge Simonnes er nå forfatter. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Simonnes ga ut boken «Kampen om korset» tidligere i år, der han skriver om den teologiske splittelsen i Norge og hvordan det har påvirket KrF.

– Desto lenger ut i de karismatiske miljøene man kommer, desto sterkere står Trump. Christianity Today er jo et velrenommert og faglig tungt tidsskrift. Det er ikke overraskende at de kommer i klinsj med Trump.

– Trump har mindre støtte i de kristne, akademiske kretsene. Og kristne ute på østkysten og vestkysten er også noe annet enn dem i innlandet og Midtvesten, sier Simonnes.

Han påpeker at Trump selv stadig frir til den ytterste fløyen av evangelikale kristne

– Det er ikke tilfeldig at han nylig utnevnte Paula White til sin personlige religiøse rådgiver. Hun er en fremtredende tv-predikant og opptatt av Guds støtte til presidentembetet.

– Hvordan har det seg at mennesker med et konservativt moralsk grunnsyn, som de gjerne vil at andre også skal følge, støtter enpresident som omtaler kvinner med ordene «Grab 'em by the pussy. You can do anything»?

– Det er et virkelig et stort paradoks. Mange amerikanere er nok på jakt etter identitet og lengter tilbake til dagene da samlebåndene i Detroit var fulle av amerikanske biler. Trump og hans rådgiver Steve Bannon rørte ved den identitetsbyggingen. Så tenker vel folk at «Ja, han er ikke moralsk perfekt, men han er den som er sterk nok til å få Amerika tilbake til de tidene».

– Vi ser resultatet av lengselen etter den sterke mann som viser hvor skapet skal stå.

Splittelsen blant kristne har vokst under Trump.

– Det er mange kristne i USA som ikke støtter Trump. Blant annet i de mer tradisjonelle kristne trossamfunnene.

I samtaler med venner hører Simonnes ofte om polariseringen blant kristne i hverdagslivet.

– Trump og hans presidentskap er unevnelig i enkelte miljøer. Kristne venner, som selv har kristne slektninger og venner i USA, sier stadig til meg sier at dette er noe de ikke kan snakke med dem om, det blir for vanskelig. Det er jo uttrykk for en voldsom polarisering.

– Hvordan vil dette utvikle seg videre?

– Nå står riksrettssaken for døren. Når Trump ikke blir dømt, vil man i de mest ekstreme miljøene konkludere med at «Gud ville ikke dette», sier Simonnes.

Publisert: 21.12.19 kl. 12:10

