En stor askesky stiger opp fra Taal-vulkanen sør for Filippinenes hovedstad Manila. Foto: AP / NTB scanpix

Vulkanutbrudd nær Manila på Filippinene

Flere tusen mennesker er evakuert fra området rundt Taal-vulkanen sør for Filippinenes hovedstad Manila, som har fått et utbrudd.

NTB-DPA

For mindre enn 10 minutter siden

Taal-vulkanen, som ligger på en øy i en innsjø 66 kilometer sør for Manila, spyttet søndag damp og aske 1 kilometer opp i lufta.

Filippinenes seismologiske institutt (Phivolcs) har hevet farenivået til to, noe som betyr at det kan komme et større utbrudd med det første.











VULKANUTBRUDD: sett fra byen Tagaytay i regionen Calabarzon sør-vest for Manila.

2.000 mennesker som bor på vulkanøya er evakuert, og det er også beordret evakuering fra omkringliggende øyer.

Taal-vulkanen er Filippinenes nest mest aktive og et populært utfartssted.

Publikum advares nå mot å nærme seg på grunn av fare for kraftige utblåsninger og giftige gasser.

Publisert: 12.01.20 kl. 11:54

