Askefast etter vulkanutbrudd på Filippinene: – Blir nok ikke jobb på mandag

Flere tusen mennesker er evakuert fra området rundt Taal-vulkanen sør for hovedstaden Manila. Norske Magne Håheim sitter askefast etter at fly er kansellert på ubestemt tid.

Marthe Nymoen

NTB

Oppdatert nå nettopp

Taal-vulkanen, som ligger på en øy i en innsjø 66 kilometer sør for Manila, spyttet søndag damp og aske 1 kilometer opp i lufta.

Filippinenes seismologiske institutt (Phivolcs) har hevet farenivået til to, noe som betyr at det kan komme et større utbrudd med det første.











VULKANUTBRUDD: sett fra byen Tagaytay i regionen Calabarzon sør-vest for Manila.

2.000 mennesker som bor på vulkanøya er evakuert, og det er også beordret evakuering fra omkringliggende øyer.

Taal-vulkanen er Filippinenes nest mest aktive og et populært utfartssted.

Publikum advares nå mot å nærme seg på grunn av fare for kraftige utblåsninger og giftige gasser.

Manila internasjonale lufthavn melder ifølge Sky News at alle fly er midlertidig kansellert som følge av vulkanutbruddet.

Kommer seg ikke hjem

Etter å ha vært på seiltur i Filippinene, sitter Magne Håheim (30) og reisefølget askefast på flyplassen i Manila.

– Hvem hadde trodd at vi skulle få oppleve hvordan det er å sitte askefast, sier Håheim til VG.

VENTER: Reisende på flyplassen i Manila etter flykanselleringer på ubestemt tid. Foto: Magne Håheim

Han forteller at de er på vei til et hotell i nærheten av flyplassen hvor de skal tilbringe natten.

– Vi har fått beskjed om at det kan ta alt fra én til fire dager før vi kanskje kommer oss hjem. Det blir nok ikke jobb på mandag, sier Håheim.

Filippinske myndigheter har nå sendt ut farevarsel om at utbruddet kan eskalere fra kategori tre til fire.

Publisert: 12.01.20 kl. 11:54 Oppdatert: 12.01.20 kl. 13:14

Mer om

Flere artikler