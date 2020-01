Sjefen for den norske styrken i Irak: – Forberedt på at det kan skje nye angrep

Natt til onsdag ble basen med norske soldater i Irak angrepet av Iran. – Vi kunne kjenne trykkbølger fra rakettene, sier oberstløytnant Einar Aarbogh.

Han er sjef for de rundt 70 norske soldatene som befinner seg på al-Asad-basen vest i Irak.

Ingen av dem ble såret i angrepet, som onsdag ble bekreftet av Irans revolusjonsgarde. Operasjonen har fått navnet «Operasjon martyr Soleimani», og omtales som et hevnangrep etter drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani.

Totalt 17 raketter skal ha blitt avfyrt mot al-Asad-basen. Aarbogh forteller at de ble varslet i god tid før angrepet.

– Tirsdag kveld fikk vi troverdig informasjon om at det ville komme et missilangrep mot basen i løpet av natten. Vi valgte da sammen med deler av koalisjonsenhetene å omgruppere hele styrken for å ivareta egen sikkerhet best mulig, og for å bevare kampkraften på avdelingen for kommende operasjoner, sier oberstløytnanten.

OBERSTLØYTNANT: Sjef for de norske styrkene i Irak, Einar Aarbogh. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

– Alle skjønte alvoret

Informasjonen, som kom fra Norges koalisjonspartnere i Irak, ga de norske soldatene tilstrekkelig tid til å gjennomføre omgrupperingen.

Når angrepet inntraff, var de derfor i trygg avstand fra nedslaget.

– Alle skjønte alvoret i saken og løste oppgavene sine på en rolig og kontrollert, men samtidig rask måte. Det var imponerende å se. En prestasjon langt over det som forventes, for å være ærlig, sier Aarbogh.

– Kan du si noe om hvor langt unna rakettene traff fra der dere befant dere?

– Slik vi sto, hadde vi direkte innsyn inn mot målområdet, og vi kjente enkelte av trykkbølgene fra rakettene.

Vurderer situasjonen kontinuerlig

Søndag vedtok det irakiske parlamentet å utvise alle utenlandske styrker fra landet.

Derfor er oppdraget til de norske soldatene, som går ut på å støtte og bygge opp irakiske sikkerhetsstyrker i kampen mot IS, satt på vent.

– Så nå handler det om å ivareta egen stridsevne sammen med resten av koalisjonspartnerne, for på sikt å kunne vende tilbake til normalsituasjon og fortsette arbeidet med våre irakiske sikkerhetspartnere, sier oberstløytnanten.

– Gjør dere noen spesielle forberedelser for eventuelle nye angrep?

– Vi vurderer situasjonen kontinuerlig, ved å følge med i mediene, på informasjonen vi får fra det fellesoperative hovedkvarteret i Bodø og koalisjonen her. Vi er forberedt på at det kan skje nye angrep. Men slik vi vurderer situasjonen i dag, basert på signaler fra USA og Iran, er det en redusert risiko for denne typen angrep.

Onsdag opplyste utenriksminister Ine Søreide Eriksen at de norske styrkene ikke trekkes ut av Irak. Hun fordømte samtidig Irans hevnangrep mot de amerikanske militærbasene.

