DEMONSTRASJON: To menn er bekreftet døde, og fire har skuddskader i Mangalore. Foto: STR / AFP

Demonstranter skutt og drept av politi i India

Minst to er drept og flere skadet etter at politiet skjøt mot demonstranter.

Runa Victoria Engen

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag ble to menn på 23 og 49 år drept da politiet åpnet ild under en demonstrasjon i byen Mangalore. Det bekrefter politiets talsmann, Qadir Shah.

Fire andre skal være innlagt på sykehus med skuddskader. Flere er drept og flere hundre skadet etter massive demonstrasjoner over hele landet den siste uken.

Myndighetene har innført et nasjonalt forbud mot demonstrasjoner for å stoppe protestene. I dag ble flere hundre aktivister arrestert i de største indiske byene for å ha brutt forbudet, ifølge nyhetsbyrået AP.

SKADET: En mann blør etter at politiet slo med batonger, i byen Ahmadabad. Foto: Ajit Solanki / AP

Protester mot ny lov

Opptøyene kommer etter at statsministeren fikke godkjent en ny lov for statsborgerskap i nasjonalforsamlingen i forrige uke.

Loven vil gi statsborgerslap til migranter som kom til India før 2015, men bare ikke-muslimske migranter. Kritikerne mener loven åpenbart diskriminerer minoriteten av muslimer i India.

De rundt 200 millionene muslimene i landet utgjør bare 14 prosent av befolkningen, mens 80 prosent er hinduister.

Statsminister Narendra Modi og hans hindunasjonalistiske regjering forsvarer loven med at den skal beskytte mennesker fra forfulgte minoriteter i naboland, der flertallet er muslimer.

Det er landene Afghanistan, Bangladesh og Pakistan han viser til. Samtidig er flere andre utsatte grupper, som tamiler, tibetanere og rohingyaer, heller ikke omfattet av loven.

AHMADABAD: I går kastet demonstranter stein mot bilene. Foto: Ajit Solanki / AP

Lovbehandling utsatt

I går bestemte Høyesterett å utsette godkjenningen av loven til 22. januar, på grunn av de store og tidvis voldelige demonstrasjonene i byer over hele India.

Det har likevel ikke stoppet protestene, i byen Ahmadabad kastet demonstranter steiner mot politiet i dag.

Flere hundre ble skadet etter opptøyer i New Delhi søndag. Teleselskapet Vodafone har innskrenket mobiltjenestene i deler av hovedstaden, etter krav fra myndighetene, for å hindre demonstranter i å mobilisere til protestene.

Publisert: 19.12.19 kl. 21:18

PÅGREPET: En aktivist og medlem i opposisjonspartiet blir båret bort av politiet under opptøyer i Ahmadabad i går. Samme dag ble lovbehandlingen utsatt. Foto: Ajit Solanki / AP

Mer om

Flere artikler