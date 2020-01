SYNKEHULL: Flere er savnet etter synkehullet ved busstoppet slukte flere personer. Foto: STR / AFP

Synkehull «slukte» buss og flere forbipasserende

Minst seks personer er døde etter en buss ble «slukt» av synkehull i den kinesiske regionen Xinjiang.

Oppdatert nå nettopp

Ifølge The Guardian har statlig medie i Kina, CCTV, vist en video av at flere personer løper fra et busstopp, mens det store hullet i bakken utviderseg.

Seks personer er døde, og 16 personer er skadet. Ti personer er fortsatt savnet.

Det skal være minst ett barn blant de savnede.

Bussen forsvant rett ned i synkehullet, og flere personer forsvant ned i synkehullet da det oppsto klokken 05:30 tirsdag morgen.

IKKE UVANLIG: Synkehull oppstår ofte som følge av dårlig bygningsarbeid og raskt i Kina. Foto: STR / AFP

Ifølge BBC viser overvåkningsbilder at en eksplosjon kort tid etter bussen faller ned i synkehullet.

Busstoppet skal ha vært utenfor et sykehus.

The Guardian skriver at det ikke er sjeldent synkehull oppstår i Kina. Bygningsarbeidet og den raske utviklingen i landet får ofte skylden for synkehullene. Hendelsen skal nå etterforskes.

Xinjiang ligger vest i Kina. Omtrent halvparten av innbyggerne i regionen tilhører den etniske minoriteten uigurer.

De siste årene er stadig flere detaljer om Kinas undertrykkelse av uigurer blitt kjent.

Publisert: 14.01.20 kl. 08:15 Oppdatert: 14.01.20 kl. 08:37

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser