Greta Thunberg-hat i Russland: – Tegn på totalitær ideologi

Hatet mot Greta Thunberg (16) blir spredd både i Kreml-tro og Kreml-kritiske medier i Russland. Det snakkes om et barn som blir utnyttet ideologisk.

Psykisk syk. Bortskjemt. Og et produkt av den svenske overklassen. Det er noen av de karakteristikker som blir 16-åringen til del i ulike russiske mediene.

Den kjente kommentatoren Julia Latynina, som ellers har heltestatus i Vesten, tar et voldsomt oppgjør med Greta Thunberg i Novaja Gazeta. Hun er vanligvis mest kjent som en Putin-kritiker.

– Å utnytte barn i ideologisk kamp er et klassisk tegn på en totalitær ideologi, skriver Latynina. Hun mener at Thunberg ikke er takknemlig for å bo i et av verdens rikeste land og samtidig anklager voksenverdenen for å ha stjålet hennes barndom.

Latynina kaller artikkelen sin for «Pioneren Thunberg» – etter den spesielle – og politiserte – barneorganisasjonen som kommunistene hadde i Sovjet-tiden, også kalt «ungpionerene» eller «Lenin-pionerene». Og som i ettertid stort sett har blitt latterliggjort.

– Verden har sjelden sett en så meningsløs og så infantil tale fra en ubalansert ungdom, skriver Julia Latynina – og kritiserer også venstresiden over hele verden for å være panegyrisk i sine beskrivelser av Thunberg. Det gjelder blant annet Guardian, som sammenlignet henne med Abraham Lincoln og fastslo at det var en «viktig tale i menneskehetens historie».

– Hva skal jeg si, skriver Latynina oppgitt.

KLIMASTREIK: Greta Thunberg deltok fredag på klimastreik i Montreal i Canada. Foto: ANDREJ IVANOV / Reuters

Hennes kollega Edvard Tsjenokov i Komsomolskaja Pravda er ikke mindre kritisk der han skriver at Thunberg er ei overklassejente som seiler over Atlanteren ved hjelp av rike sponsorer. Han beskriver også hennes foreldre, som han mener tjener store penger på hennes bøker.

– Vår tids Messias heter Greta Thunberg, heter det hånlig i artikkelen, der det også blir hevdet at «Prosjekt Greta Thunberg har regissører og innflytelsesrike folk under seg.

Komsomolskaja Pravda hevder også at Greta Thunberg har vanskelig for å snakke på grunn av sin diagnose.

Flere russiske medier har intervjuet psykiatere etter hennes tale i FN og flere har tatt tak i hennes diagnose Aspbergers syndrom. Komsomolskaja Pravda hevder at barn med Aspbergers, blir fiksert på én ting, i Thunbergs tilfelle klimaet.

Kritikken kommer altså fra hele den politiske skalaen. Dette har også opposisjonslederen Aleksej Navalnyj merket seg og sier:

– Det virker som folk mister evnen til å tenke klart når det handler om Greta Thunberg. De mister helt enkelt vettet. Dette er interessant, men ikke sunt, sier Navalnyj på sin egen youtube-kanal.

Også han forklarer reaksjonene mot Thunberg med erfaringen fra Sovjettiden med å utnytte barn i propaganda.

– Men nå er det slik: Det er ingen som står bak Thunberg. Hun er et barn i et utviklet land der folk tenker på miljøet, og hun har selv funnet ut at hun vil streike for klimaet. Om dere ser at noen skriver at PR-folk står bak henne, skal dere konstatere at skribenten er en idiot, sier Aleksej Navalnyj.

– Tenk om en ungdom hadde stått med en plakat med samme budskap i Moskva. Da ville hun eller han bli tatt inn av politiet!

Også politisk redaktør i Novaja Gazeta, Kirill Martynov, forsvarer Thunberg:

– Ut fra mine landsmanns sinte reaksjoner på Greta Thunbergs tale i FN, ser det ut som Russland er stolt over å være et land som sitter fast i fortiden, skriver han i en kommentarartikkel.

– En ny revolusjon utspiller seg nå i Vesten, og vi observerer den igjen fra vår russiske periferi – samme sted som Karl Marx så for seg at vi skulle være i hans internasjonale arbeidsdeling.

– For mange russere er Thunberg en aktivist som kjemper for å fjerne våre personlige friheter – som retten til å kaste søppel ut av bilene våre, tordner redaktøren.

Greta Thunberg sa tidligere denne uken at det ikke er noe poeng i å motsi kritikerne.

– Hvis jeg hadde brukt all min tid til å svare på rykter og konspirasjonsteorier og si at dette ikke er sant for å forsvare meg, så hadde de fremdeles fortsatt, uttalte hun.

Fredag ble det ikke noe av en planlagt Greta Thunberg-demonstrasjon i Murmansk, den russiske storbyen som ligger nærmest Norge-grensen.

En av hovednavnene bak arrangementet, Maria Bogdanova, skriver på Facebook at hun fikk besøk av to representanter for etterretningstjenesten FSB. De ba henne «bruke hodet».

