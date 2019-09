BRØDRE: Avdøde Rachel Beys brødre var til stede på pressekonferansen i West Palm Beach i Florida mandag. Foto: Brynn Anderson / NTB scanpix

Mann mistenkt for drap på fire kvinner i Florida

En mann som er pågrepet for å ha drept en kvinne i Florida for tre år siden, er nå også mistenkt for drapene på tre andre kvinner i delstaten på 2000-tallet.

– Vi mener vi har fjernet en seriedrapsmann fra gatene. Vi kommer til å se etter ytterligere ofre, sier Michael Wallace i Palm Beach County-politiet i den amerikanske delstaten.

Politiet pågrep den 37 år gamle mannen søndag og siktet ham for overlagt drap på Rachel Bey. 32 år gamle Bey, som jobbet som prostituert, ble funnet kvalt og med brukket kjeve i en veikant i mars 2016.

Mandag opplyser politiet at Hayes også er mistenkt i tre brutale drap som fant sted i og rundt byen Daytona Beach i 2005 og 2006.

Etterforskerne har klart å knytte 37-åringen til de tre Daytona Beach-drapene takket være fremskrittene innen DNA-teknologi, ifølge politisjef Craig Capri.

Laquetta Gunther (45) ble funnet drept utenfor et bilverksted i romjulen i 2005. Julie Green (34) ble funnet drept på en byggeplass 14. januar 2016. 24. februar samme år ble liket av 35 år gamle Iwana Patton funnet på en grusvei.

Politiet tror samtlige ofre frivillig gikk inn i drapsmannens bil. Drapene utløste panikk blant prostituerte, og mange fra miljøet meldte seg for å bistå politiet i jakten på den antatte seriedrapsmannen.

