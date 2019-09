SKAL VITNE: Den amerikanske kongressen har fått på plass en avtale som sikrer et vitnesbyrd personen som varslet om Donald Trumps samtaler med Ukrainas president. Foto: JONATHAN ERNST

Avtale om vitnesbyrd fra varsler i Trump-saken klar

Identiteten til varsleren som satt i gang den siste runden med bråk rundt USAs president Donald Trump er ikke kjent. Nå skal han vitne for kongressen.

Nå nettopp







Det bekrefter lederen for kongressens etterretningskomité Adam Schiff, ifølge The Washington Post.

Det var denne personen som i et varsel hevdet at Donald Trump hadde presset Ukrainas Volodymyr Zelenskyj president til å blande seg i det kommende presidentvalget, ved å be Zelenskyj etterforske Trumps mulige motkandidat Joe Biden og hans sønn Hunter Biden.

les også Etterretningskomiteens leder om Trump-varselet: Svært urovekkende

Varselet har ført til at lederen for representantenes hus Nancy Pelosi har startet en riksrettsprosess mot presidenten.

Ifølge Schiff innebærer avtalen at varsleren skal få vitne uten restriksjoner på hva hen får lov til å si.

Les varselet her:























I et intervju med kanalen ABC News at de har tatt alle forbehold for å sørge for nettopp dette.

– Vi har tatt alle forbeholdene vi kan for å forsikre at vi tillater vitnesbyrdet til å utføres på en måte som beskytter varslerens identitet, sa han.

Identiteten til varsleren er ikke kjent, men flere medier, deriblant The Washington Post, har skrevet at det er en mannlig CIA-ansatt.

Publisert: 29.09.19 kl. 19:47







Mer om