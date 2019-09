Donald Trump åpner for å bruke av USAs oljereservelagre for å møte etterspørselen av olje etter angrepet i Saudi-Arabia. Foto: AP / NTB scanpix

Trump tilbyr å bruke USAs oljereserver

USAs president Donald Trump åpner for å bruke USAs oljereserver for å møte etterspørselen av olje etter angrepet som har rammet Saudi-Arabias oljeproduksjon.

NTB

Nå nettopp







Det er en risiko for at oljeprisen kommer til å stige som følge av angrepet mot et oljefelt og et prosesseringsanlegg i Saudi-Arabi natt til lørdag. Oljeprosesseringsanlegget i Buqyaq er det største i sitt slag i verden.

President Donald Trump skriver på Twitter at han også har informert aktuelle statlige myndigheter om å fremskynde godkjenninger av oljerørledningene som for tiden er i en behandlingsprosess i Texas og andre stater.

Publisert: 16.09.19 kl. 00:33







Mer om