Trump etter angrepet på Saudi-Arabias oljeproduksjon: Vi er «locked and loaded» til å svare

USAs president Donald Trump sier de tror hvem som står bak angrepet mot Saudi-Arabias oljeproduksjon og at de er klare til å svare.

– Saudi-Arabias oljeproduksjon ble angrepet. Vi har grunn til å tro vi vet hvem den skyldige er, og er «locked and loaded» til å svare når det er bekreftet, men vi venter på å høre fra kongedømmet om hvem de tror sto bak angrepet og hvordan vi da skal gå videre, skriver Trump på Twitter.

Saudi-Arabia har også varslet at de vil svare på angrepene.

Natt til lørdag ble det statseide selskapet Saudi Aramcos prosesseringsanlegg i Buqyaq i Saudi-Arabia rammet av et droneangrep. Også oljefeltet Khurais, som er eid av samme selskap, ble rammet. Det førte til stans i produksjonen ved begge oljefeltene.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har allerede sagt at Iran står bak angrepene mot Saudi-Arabias oljeinstallasjoner, til tross for at Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for droneangrepene, og har varslet at de vil komme med enda større angrep dersom Saudi-Arabias militærkampanje mot Houthi-opprørerne fortsetter.

Et møte mellom Trump og Irans president Hassan Rouhani har vært foreslått i forbindelse med FNs høynivåuke i New York senere i september. Møtet er fortsatt ikke utelukket, har rådgiver i Det hvite hus Kellyanne Conway uttalt.

Ifølge Trump skrives det i mediene om at han er villig til å møte Iran uten noen krav. Dette er feil, sier han.

Oljeprisen stiger kraftig

Et fat nordsjøolje koster natt til mandag i overkant av 67 dollar, opp 12 prosent fra fredag. Økningen var på det meste 19,5 prosent, før den falt tilbake.

Natt til mandag svinger imidlertid prisen, men holder seg rundt 67 dollar per fat. Fredag kostet et fat nordsjøolje rundt 60 dollar.

På det meste var økningen natt til mandag 19,5 prosent, hvor et fat nordsjøolje kostet 71,95 dollar.

Økningen i oljeprisen var ventet og kommer som følge av angrepet som rammet et oljefelt og et prosesseringsanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag. Oljeprosesseringsanlegget i Buqyaq er det største i sitt slag i verden.

Eksplosjoner utløste branner ved anleggene, og Saudi-Arabia er blitt nødt til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon. Dette utgjør over fem prosent av verdens oljeforsyning.

Det er ventet at selskapet får opp igjen rundt en tredje av produksjonen innen utgangen av mandagen.

Åpner for å bruke oljereserver

Like før oljeprisen økte meldte USAs president Donald Trump på Twitter at han åpner for å bruke USAs oljereserver for å møte etterspørselen av olje etter angrepet for tilfredsstille markedet.

Trump skriver også at han har informert aktuelle statlige myndigheter om å fremskynde godkjenninger av oljerørledningene som for tiden er i en behandlingsprosess i Texas og andre stater.

