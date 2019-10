OPPSIKTSVEKKENDE FORKLARING: I den lukkede høringen i Representantenes hus skal Marie Yovanovitch ha kommet med flere beskyldninger rettet mot Trump. Foto: J. Scott Applewhite / AP

USAs eksambassadør bak lukkede dører: Trump krevde å få meg avsatt

Uttalelsene til USAs eksambassadør i Ukraina beskrives som oppsiktsvekkende. Nå varsler USAs EU-ambassadør at han vil trosse ordren om at han ikke skal møte i riksrettshøringen.

Oppdatert nå nettopp







Under høringen i Kongressen i forbindelse med Demokratenes etterforskning med sikte på å stille USAs president Donald Trump for riksrett kom USAs tidligere ambassadør i Ukraina Marie Yovanovitch med flere oppsiktsvekkende uttalelser, ifølge CNN.

De tar for seg 10-siders dokument Yovanovitch har utarbeidet i forberedelsene til hennes forklaring bak lukkede dører. Dette dokumentet er publisert av storavisene The New York Times og The Washington Post.

Ifølge avisene skal Yovanovitch ha forklart at hun måtte forlate stillingen som ambassadør etter at Trump skal ha presset utenriksdepartementet til å få henne avsatt.

Fjernet fra stillingen

Hun ble fjernet fra stillingen i mai i år. Før dette skal hun ha krevd at Rudy Giulianis henvendelse til ukrainske tjenestemenn om å etterforske demokraten Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon måtte gå via offisielle kanaler. Giuliani er Trumps personlige advokat.

Ifølge dokumentet skal hun ha forklart at hun fikk beskjed om at hun var ferdig i jobben av USAs viseutenriksminister John Sullivan.

– Han sa at presidenten ikke lenger hadde tillit til meg og derfor ikke ønsket at jeg skulle fungere som ambassadør.

Videre skal han ha sagt at det hadde blitt igangsatt en kampanje mot henne og at presidenten har utøvd press for å fjerne henne fra stillingen siden sommeren 2018.

– Han sa også at jeg ikke hadde gjort noe galt, og at dette ikke var som andre situasjoner der ambassadører hadde blitt tilbakekalt.

Hugget løs mot UD

Yovanivitch skal også ha hevdet at hun fikk spørsmål om å forlenge perioden som ambassadør bare én måned før hun fikk ordre om å forlate Kiev.

Den tidligere ambassadøren skal også ha brukt anledningen til å hugge løs mot utenriksdepartementet.

Her ankommer USAs tidligere Ukraina-ambassadør Marie Yovanovitch høringen i Representantenes hus. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

– I dag ser vi et utenriksdepartement som er angrepet og uthulet fra innsiden. Ledelsen i utenriksdepartementet og Kongressen må iverksette tiltak for å forsvare denne institusjonen.

– Jeg frykter at ikke å gjøre det vil skade nasjonens interesse, kanskje blir det uopprettelig, skal hun ha sagt.

Toppdiplomat trosser ordre

Før vitnemålet var det uklart hva ambassadøren ville si. Trump-administrasjonen har nemlig beordret UD-ansatte om å ikke-stille til høringen.

Blant dem som fikk denne ordren er Gordon Sondland, USAs ambassadør til EU, som derfor ikke kunne møte i høring tirsdag. Nå opplyser hans advokat at han likevel vil forklare seg etter at komitémedlemmer i Representantenes hus stevnet han til å vitne.

Her er USAs president Donald Trump sammen med USAs ambassadør til EU Gordon Sondland. Bildet ble tatt i Brussel i fjor sommer. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

– Til tross for at utenriksdepartementet ordre om ikke å vitne, vil ambassadør Sondland respektere komiteens stevning. Han ser frem til å vitne neste torsdag, heter det i en uttalelse fra toppdiplomatens advokat, Robert Luskin, ifølge CNN.

Da vil Sondland redegjøre for kommunikasjon mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj den 25. juli.

Trumps telefonsamtale med den ukrainske presidenten står sentralt i demokratenes riksrettsprosess mot Donald Trump. Flere ganger i denne samtalen skal Trump ha forsøkt å overtale Zelenskyj til å etterforske Joe Biden og hans sønn Hunter for korrupsjon.

Legger ikke frem dokumentasjon

Sondland vil imidlertid ikke legge frem tekstmeldinger eller e-poster. Dette er dokumentasjon han har levert over til utenriksdepartementet. De har imidlertid nektet å videreformidle dette til Kongressen.

Adam Schiff, lederen for etterretningskomiteen i Representantens hus, karakteriserer dette materialet som veldig relevant for den pågående etterforskningen.

Ifølge Luskin kan ikke Sondland dele dette, ettersom det vil være et brudd på føderal lov.

Publisert: 11.10.19 kl. 17:55 Oppdatert: 11.10.19 kl. 22:41







Mer om