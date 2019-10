INNBLANDING? Retten konkluderer med at Trumps skattemeldinger må gis ut, og sier at de er relevante for etterforskningen av den mulige innblandingen i pengeutbetalinger til pornostjernen Stormy Daniels. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump anket – må likevel levere skattemeldinger

Også ankedomstolen konkluderer med at den amerikanske presidenten må gi ut skattemeldingene sine fra de siste åtte årene.

Donald Trump får ikke medhold i forsøket sitt på å hindre at skattemeldingene gis ut, skriver CNN.

Han har tidligere argumentert med at en sittende president har immunitet mot strafferettslig etterforskning, men konklusjonen i retten tidligere i uken var at påtalemyndigheten kan stevne ham for å få tilgang til dokumentene.

Trump anket.

Nå har ankedomstolen konkludert med det samme: Skattemeldingene må gis ut.

Presidenten kan fortsatt anke avgjørelsen, men også høyesterett har tidligere konkludert med at kongressens stevningsmakt ikke skal begrenses.

Dokumentene er relevante for etterforskningen, mente flertallet i ankedomstolen.

Etterforskes for mulige utbetalinger

Det var i begynnelsen av september det ble kjent at Trump gikk til søksmål mot statsadvokat Cyrus Vance i New York og regnskapsfirmaet Mazars USA, for å hindre at skattemeldingene hans skulle bli utlevert til den lokale påtalemyndigheten.

Den opprinnelige stevningen fra statsadvokaten skal ha kommet i august, kort tid etter at det ble åpnet etterforskning av om presidenten og hans familiebedrift kan ha hatt en rolle i utbetalingene av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels tett på presidentvalget i 2016.

