PÅGREPET: Politiet peker med elektrosjokkvåpen mot den mistenkte mannen som ligger på bakken. Foto: JOHN GREENHALGH / REUTERS

Fire knivstukket i Manchester: En mann pågrepet

En mann er arrestert og siktet for terror etter at fire personer ble knivstukket på et kjøpesenter i Manchester.

Det var på kjøpesenteret Arndale Centre i den engelske byen Manchester knivangrepet skjedde.

Politiet fikk melding om hendelsen 11.15 lokal tid.

Politiet meldte først at fem personer var knivstukket, men endret senere til at fire personer ble skadet i hendelsen.

En av dem ble alvorlig skadet, ifølge helsevesenet, skriver BBC.

Kjøpesenteret ble evakuert og trikkene er stoppet i forbindelse med hendelsen.

En mann i 40-årene er arrestert, ifølge BBC. Ifølge nyhetsbyrået AFP er personen siktet for terror.

Anti-terrorgruppen ved politiet i Manchester leder etterforskningen, men holder alle muligheter åpne.

– I denne tidlige fasen av etterforskningen holder vi alle muligheter åpne når det gjelder motivet for denne forferdelige hendelsen, sier en talsperson for politiet, skriver BBC.

Etterforskes som terror

Ifølge avisen Manchester Evening News etterforskes angrepet som en mulig terroraksjon, og politiet forsøker blant annet å ta rede på hva gjerningsmannen eventuelt sa under angrepet, skriver NTB.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken stod det at fem personer var knivstukket i Manchester. Politiet opplyste derimot på et senere tidspunkt at fire personer ble skadet, ikke fem som tidligere sagt. Saken ble derfor endret klokken 16.33.

Publisert: 11.10.19 kl. 14:25 Oppdatert: 11.10.19 kl. 16:43







