DREPT: Eric Torell (20). Foto: PRIVAT

Svenske Eric (20) skutt og drept - tre politimenn frifunnet

De tre politibetjentene som var tiltalt etter at 20 år gamle Eric Torell ble skutt og drept, er frikjent i tingretten i Stockholm, melder flere svenske medier.

Torell hadde Downs syndrom, og var «bevæpnet» med en lekepistol han hadde tatt med seg da han rømte hjemmefra. Han ble skutt i ryggen av svensk politi, og døde av skadene.

Politibetjentene som skjøt ham i ryggen, var tiltalt for å ha forårsaket en annens død. De andre to var tiltalt for grov tjenestefeil.

Nysgjerrig

Som mange andre med Downs syndrom var Eric nysgjerrig på verden, og forsto ikke at noe kunne være farlig. Familien holdt han derfor under oppsikt, har moren tidligere fortalt til Aftonbladet.

Publisert: 03.10.19 kl. 14:05