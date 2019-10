SKITTENT: Bilder fra inspektørene i Miljöforvaltningen viser flere skitne kjøkken i de svenske Burger King-restaurantene. Foto: Miljöforvaltningen / Aftonbladet

Sjokkavsløring i Sverige: Hevder Burger King solgte gammel mat

Servering av mat som har ligget på bakken, juksing med datomerkinger og rotter på restaurantene er blant historiene svenske Burger King-ansatte forteller til Aftonbladet.

Aftonbladet og Viafrees gravesatsing 200 sekunder kom tirsdag med en urovekkende avsløring om den svenske delen av fast food-kjeden Burger King.

Etter å ha pratet med 14 nåværende og tidligere ansatte kan programmet presentere historier om dårlig hygiene, kjøtt som har ligget for lenge, og matvarer som merkes om.

POPULÆR KJEDE: 11 millioner mennesker besøker daglig en av Burger Kings restauranter rundt om i verden. Foto: Gene J. Puskar / AP

Påstår de byttet datomerkinger

De ansatte som intervjues forteller blant annet at de har servert hamburgere med muggent brød og gammelt kjøtt, at de har hatt rotter på restauranten og at man plukket opp mat fra gulvet og serverte det.

– All mat på kjølerommet er merket med når det går ut på dato. Det første man gjør når man kommer på jobb om morgenen er å bytte ut disse datomerkingene, forteller Björn, en tidligere ansatt i kjeden.

Både han og en annen tidligere ansatt forteller dessuten sammenfallende historier om hvordan kjøttet kan ligge ferdigstekt i flere timer før det serveres.

– Når vi griller kjøtt, har vi et skap for å holde det varmt. Man setter på en timer, og etter en viss tid sier skapet fra at kjøttet har ligget for lenge og må kastes. Men i stedet for å kaste kjøttet, stiller man om timeren, og lar kjøttet ligge.

En av tre inspeksjoner endte med anmerkning

200 sekunder har også søkt om innsyn i samtlige inspeksjonsrapporter fra landets miljøforvaltninger, tilsvarende Mattilsynet i Norge, som angikk Burger King i perioden januar 2017 til juni 2019.

En tredjedel av inspeksjonene endte med anmerkning, av grunner som manglende rengjøring, skadedyr, for høye temperaturer eller feilaktig mathåndtering.

Slik ser noen av inspektørenes bilder ut:











Skittent kjøkkeninventar.

Advarte hverandre om inspeksjoner

Burgerkjedens interne kontroller skal i utgangspunktet være uanmeldte, men programmet avslører at restaurantene advarer hverandre om inspeksjoner via en gruppechat. Slik kunne de ansatte gjemme den gamle maten når inspektørene kom.

Da «200 sekunder» selv testet maten på Burger King, fikk de servert gamle hamburgere på ni av ti restauranter.

Burger King innledet gransking

Avsløringen har fått flere til å reagere. Blant annet omtaler mikrobiolog Christina Lantz i Livsmedelverket rutinesvikten som «alvorlig».

Burger King er verdens nest største fast food-kjede. Ifølge dem selv har de globalt over 11 millioner gjester hver eneste dag.

På sine nettsider lover de mat av høy kvalitet, fantastisk smak og gode priser.

I etterkant av programmet sier Burger King i et svar til Aftonbladet at avsløringene er svært urovekkende, og at de nå skal innlede en gransking av samtlige sine restauranter i Sverige innen de tre neste ukene. De vil også gi opplæring i produkthåndtering og matsikkerhet til alle sine ansatte.

– Overrasket

Administrerende direktør Rune Sandvik i Burger King Norge sier til VG at de er overrasket over det som fremkommer i Sverige.

– Matsikkerhet er førsteprioritet hos oss, og vi tar dette meget alvorlig, sier han.

Han presiserer at Burger King har «svært gode skussmål» fra Mattilsynet i Norge, og at de tar tilbake alle tilbakemeldinger de får fra gjester og medarbeidere med en gang med restauranten det gjelder.

– Regler og rutiner for matsikkerhet i Burger King strekker seg lenger enn det Mattilsynet i Norge krever, for å sikre matkvaliteten, sier han videre.

