USA svartelister 28 kinesiske selskaper for overgrep mot uigurene

USA svartelister 28 kinesiske selskaper som Washington mener er involvert i brudd på rettighetene for uigurer og andre muslimske minoriteter i Xinjiang.

– USA verken kan eller vil tolerere den brutale undertrykkingen av etniske minoriteter i Kina, sier handelsminister Wilbur Ross.

De 28 kinesiske selskapene får ikke lov til å kjøpe amerikanske produkter. Videoovervåkingsselskapet Hikvision er blant selskapene på listen. Også to selskaper som driver med kunstig intelligens – Megvii Technology og SenseTime, svartelistes, ifølge en liste som skal publiseres onsdag.

USA har lenge kritisert situasjonen i Xinjiang vest i Kina. Washingtons retorikk har blitt trappet opp den siste tiden.

Det bor tolv millioner muslimer i Xinjiang, og minoritetene i provinsen sier at de blir forfulgt av hankineserne, som er den dominerende etniske gruppen i Kina. Det anslås at over én million mennesker tilhørende den muslimske uigur-minoriteten, er plassert i interneringsleirer i Xinjiang. Det er omfattende kameraovervåking i regionen, og kontrollposter der politiet stanser uigurer for ID-testing.

Forbudet innføres mens spenningen mellom USA og Kina er stor som følge av handelskonflikten. Samtidig kunngjorde Det hvite hus mandag at handelssamtalene skal gjenopptas torsdag. Da skal Beijings handelsrepresentant Liu He møte sin amerikanske motpart Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin.

