POLITIKAMERA: Dette bildet er hentet fra videoen som ble filmet under hendelsen. Foto: Fort Worth Police Department

Atatiana (28) skutt av politiet i eget hjem i Texas

Knappe to uker etter at en hvit politikvinne ble dømt til fengsel for å ha skutt en svart mann i hans hjem, blir Atatiana Koquice Jefferson skutt og drept i sitt eget hjem av en hvit politibetjent.

Lørdag ringte en bekymret nabo til politiet. Døren til Atatiana Koquice Jefferson sto åpen, og naboen ville forsikre seg om at alt sto bra til.

Politiet kom til stedet, og undersøkte eiendommen da de fikk øye på en person som sto i nærheten av et vindu innendørs. Politiet åpnet så ild mot denne personen gjennom vinduet, skriver CNN.

Personen viste seg å ikke være en innbygger, men Jefferson selv. Hun ble skutt og drept på sitt eget soverom.

Naboen: – Føler det er delvis min feil

Nyhetskanalen skriver at hun ble drept av en hvit politibetjent.

– Jeg er oppskaket. Jeg er sint. Jeg er opprørt. Og jeg føler at det er delvis min feil. Hvis jeg aldri hadde ringt politiet, hadde hun fortsatt vært i live, sier naboen til lokalavisen Fort Worth Star-Telegram.

Han sier også at han var klar over at 28-åringen var hjemme med sin åtte år gamle nevø. De to skal ha spilt TV-spill sammen.

Politiet ga timer etter hendelsen ut en nedklippet versjon av opptaket som er gjort fra et kamera på vesten til en av politibetjentene. En av dem roper:

– Opp med hendene, vis meg hendene dine.

Deretter faller det dødelige skuddet. Jefferson ble erklært død på stedet.

Organisasjonen NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, kaller hendelsen for uakseptabel.

– Vi krever svar. Vi krever rettferdighet, skriver de på Twitter.

Advokaten Lee Merritt representerer Jeffersons familie i saken, og opplyser om at 28-åringen studerte medisin ved Xavier University, og at hun arbeidet med salg for et farmasøytisk selskap.

Betjent i permisjon

Politiet lover en grundig etterforskning av hendelsen. Betjenten som avfyre våpenet er ikke navngitt, men har jobbet ved politikontoret siden april i fjor. Han har nå permisjon.

Brandon O'Neil, som er sjef ved politikontoret i Forth Worth, sa under en pressekonferanse søndag at betjenten aldri identifiserte seg som politi.

– Hva han så og hvorfor han ikke sa «politi», vil bli etterforsket, sier han.

Betjenten har forklart av vedkommende skjøt ett skudd etter å angivelig ha mottatt en trussel. Etter å ha tatt seg inn i soverommet, har de senere funnet et skytevåpen, ifølge politiets pressemelding.

Betjenten har nå fått permisjon mens etterforskningen pågår, skriver lokalavisen.

Politikvinne dømt i lignende sak

I september i fjor ble en svart mann skutt i sin egen leilighet i samme delstat, av en hvit politikvinne som hevder hun trodde han var en inntrenger. I sin forklaring har hun fortalt at hun trodde hun gikk inn i sin egen leilighet, mens hun i realiteten gikk inn i Botham Jeans hjem.

Den 26 år gamle mannen satt foran TV-en og spiste is da han ble skutt og drept av Amber Guyger.

Politikvinnen ble 2. oktober i år funnet skyldig i forsettlig drap, og dømt til ti år i fengsel.

Saken har vært mye omtalt internasjonalt sa den kommer etter en lang rekke saker hvor ubevæpnede svarte menn og tenåringer har blitt drept av hvite amerikanske politifolk.

Publisert: 14.10.19 kl. 03:15







