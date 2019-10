UT: Et flertall av britene ønsker fortsatt å forlate EU, men helst med en avtale. Foto: Peter Nicholls / X03508

Flertall av briter vil fortsatt ut av EU

Et flertall av britene ønsker fortsatt at landet skal forlate EU. Det viser den største meningsmålingen som er gjort siden folkeavstemningen om utmeldelse av EU i 2016.

50 prosent ønsker å forlate EU, mens 42 prosent ønsker å bli. Holder man dem som stemte vet-ikke utenfor, er det 54 prosent som ønsker å forlate EU, mens 46 prosent vil bli. Et flertall synes en brexitavtale med EU er bedre enn ingen avtale. 26.000 briter har deltatt i undersøkelsen, som er utført av ComRes.

– Dette var veldig overraskende, sier førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo.

Han viser til flere tidligere målinger som har vist at det er et svakt flertall for å bli i EU.

– Et kjempeinteressant resultat, mener Bratberg.

Boris Johnson vil antagelig trenge Labours stemmer for å få gjennom en avtale med EU i parlamentet, og det vil sitte langt inne for Jeremy Corbyn å stemme for den, og for Boris Johnson.

KAMPKLAR: Statsminister Boris Johnson har lovet britene et brexit, koste hva det koste vil. Foto: ISABEL INFANTES / AFP

– Politikerne har kranglet så mye om brexit, at de kan føle på et visst press for å få gjennom en avtale i parlamentet. En mulighet er at de motstrebende aksepterer en avtale, men samtidig krever at den må godkjennes av folket gjennom en ny folkeavstemning. Det vil jo i så fall også føre til en utsettelse av brexit, fremholder Bratberg.

Det ville ført til at en mulig ny folkeavstemning ville vært unnagjort før et nyvalg, som etter all sannsynlighet kommer.

– Da slipper man i så fall et valg som er forgiftet av brexit, sier Bratberg.

DEMONSTRASJON: Det pågår store demonstrasjoner både med dem som vil forlate EU, og dem som vil bli. 31. oktober er deadline. Foto: Toby Melville / X90004

Professor Erik O. Eriksen ved Universitetet i Oslo er også overrasket over gallupresultatet. Han tror det kan være tegn på et voldsomt sinne mot politikerne, som aldri klarer å bli enige om hva de skal gjøre.

– Det kan være uttrykk for en aggresjon og en politikerforakt mot det etablerte systemet, partiene, parlamentet og regjeringen. Det har siden folkeavstemningen vært store forventninger til at noe skulle skje, men ingen ting har skjedd. Nå tror jeg det er mange som bare ønsker å få det gjort, så de kan komme videre, sier Eriksen.

Seniorforsker ved NUPI, Kristin M. Haugevik, er usikker på i hvor stor grad dette er uttrykk for et stemningsskifte.

– Men det gir jo klar støtte til det overordnede prosjektet om at Storbritannia skal forlate EU. Det sier imidlertid i liten grad noe om hvordan det skal skje.

Hun mener det kan gi en pekepinn på hvordan en valgkamp kan komme til å se ut ved et nyvalg.

– Kanskje kan det gi mer støtte til Boris Johnson, som har vært tydelig på at han vil føre Storbritannia ut av EU, koste hva det koste vil.

