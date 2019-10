MØTENEKT: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil ikke treffe USAs visepresident og utenriksminister når de kommer til Ankara. Foto: STR / EPA

Vil møte Pence likevel

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa han ikke vil møte USAs visepresident Mike Pence og utenriksminister Mike Pompeo når de kommer til Ankara onsdag. Så kom kontrabeskjeden.

Andreas Løf

NTB

Pence og Pompeo har reist til Ankara på kort varsel i et forsøk på å få Erdogan til å stanse militæroffensiven i Nord-Syria og inngå våpenhvile med kurderne.

I et intervju med Sky News onsdag avviste den tyrkiske presidenten at han vil snakke med dem. Ifølge kanalen sier han at han kun vil snakke med president Donald Trump.

– Jeg står oppreist. Jeg vil ikke møte dem. De vil møte sine motparter. Jeg vil snakke når Trump kommer, sier Erdogan.

USAs visepresident Mike Pence sa via sin talsperson at han aktet å gjennomføre Tyrkia-besøket selv om ikke Erdogan er tilstede.

Senere onsdag kom en kontrabeskjed fra Erdogans kontor, melder nyhetsbyrået AFP:

USA har varslet sanksjoner mot Tyrkia som følge av den tyrkiske offensiven i Syria.

Den ble innledet etter at USAs president Donald Trump varslet at de amerikanske soldatene som har vært alliert med en kurdiskdominert syrisk milits, skal trekkes ut av Nord-Syria.

GRENSEBY: Tyrkiskstøttede syriske opprørere spaserer gjennom grensebyen Tal Abyad tirsdag. Foto: KHALIL ASHAWI / Reuters

Gir rettrett-frist

Istedenfor at det ble inngått våpenhvile, fortsatte krigingen mellom kurdiske styrker og deres allierte og tyrkiske styrker og deres allierte i Syria onsdag.

Kampene foregikk nordøst for byen Ain Issa, melder eksil- og aktivistgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

De melder også om harde sammenstøt nær motorveiem M4 - som knytter de viktigste kurdiskbefolkede områdene med storbyen Aleppo og middelhavskysten.

Erdogan sier at syrisk kurdermilits må forlate grenseområdet i Nord-Syria innen onsdag kveld dersom Tyrkia skal avslutte sin offensiv.

Den tyrkiske presidenten gjentok i nasjonalforsamlingen i Ankara onsdag at han utelukker å forhandle med den kurdiske YPG-militsen.

Erdogan gjør det klart at Tyrkia ikke vil bøye seg for et stadig økende internasjonalt press. Tyrkiske styrker akter å fortsette offensiven inntil tyrkiske soldater har rykket 30–35 kilometer inn i Syria, sa Erdogan.

– Vårt forslag er at akkurat nå, i kveld, så legger alle terroristene ned sine våpen, utstyr og alt, ødelegger sine feller og har seg ut av sikkerhetssonen som vi har angitt, sa den tyrkiske presidenten.

RØYK: Et bilde tatt fra tyrkisk territorium viser stigende røyk etter tyrkisk bombing i Ras al-Ain. Foto: ERDEM SAHIN / EPA

Storoffensiv

Tyrkia innledet sin militæroffensiv mot YPG-militsen 9. oktober med et uttalt mål om å etablere en såkalt sikkerhetssone i grenseområdet i Syria.

Der sier Erdogan at han planlegger å bosette flere millioner syrere som har flyktet til nabolandet i løpet av den snart åtte år lange krigen.

I helgen eskalerte konflikten da den kurdiskdominerte krigeralliansen SDF inngikk en avtale med det syriske regimet. Det medførte også at russiske soldater rykket inn i den viktige byen Manbij i Nord-Syria.

