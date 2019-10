MØTENEKT: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil ikke treffe USAs visepresident og utenriksminister når de kommer til Ankara. Foto: STR / EPA

Erdogan nekter å møte Pompeo og Pence

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han ikke vil møte USAs visepresident Mike Pence og utenriksminister Mike Pompeo når de kommer til Ankara onsdag.

NTB-AFP

Nå nettopp







Amerikanerne har reist til Ankara på kort varsel i et forsøk på å få Erdogan til å stanse militæroffensiven i Nord-Syria.

I et intervju med Sky News avviser den tyrkiske presidenten at han vil snakke med dem. Ifølge kanalen sier han at han kun vil snakke med president Donald Trump.

– Jeg står oppreist. Jeg vil ikke møte dem. De vil møte sine motparter. Jeg vil snakke når Trump kommer, sier Erdogan.

USA har varslet sanksjoner mot Tyrkia som følge av den tyrkiske offensiven, som ble innledet etter at USAs president Donald Trump varslet at de amerikanske soldatene som har vært alliert med en kurdiskdominert syrisk milits, skal trekkes ut av Nord-Syria.

Publisert: 16.10.19 kl. 13:50







Mer om