BLE KIDNAPPET: Jayme Closs, nå 14 år, ble holdt fanget i 88 dager, før hun ledet politiet til kidnapperen sin. Foto: Barron County Sherrifs Department/AP

Jayme Closs ett år etter kidnappingen: – Føler meg sterkere hver dag

13 år gamle Jayme Closs ble holdt fanget i 88 dager, før hun klarte å rømme 10. januar i år. Nå takker hun for støtten.

I nesten tre måneder ble amerikanske Jayme Closs holdt fanget i en hytte utenfor byen Gordon i Wisconsin. Kidnappingen skjedde samtidig som foreldrene Denise (46) og James Closs (56) ble funnet skutt og drept i deres hjem i småbyen Barron i Wisconsin.

I mai fikk 21 år gamle Jake Patterson to livstidsdommer i fengsel for begge forholdene.

STERKERE: «Jeg elsker å henge med alle vennene mine, og jeg føler meg sterkere hver dag», formidler Jayme Closs via sin advokat. Foto: FBI HANDOUT / FBI

«Sterkere hver dag»

Mandag sier Closs i en uttalelse at hun vil takke for støtten hun har fått fra hele landet siden den tragiske hendelsen. Det skriver blant andre The Guardian.

Uttalelsen, som ble lest opp av familiens advokat Chris Gramstrup, markerer ett år siden drapet og kidnappingen.

«Jeg er veldig glad for å være hjemme og tilbake til aktivitetene som gir meg glede. Jeg elsker å henge med alle vennene mine, og jeg føler meg sterkere hver dag», ønsket Closs å formidle, og advokaten kommenterte at han og alle rundt henne kunne vitne om at hun ble sterkere.

Advokat Gramstrup sa ifølge The Guardian at 14-åringen jobber hardt for å ta tilbake livet sitt, og at hennes «utrolige styrke fortsetter å inspirere alle rundt henne».

LIVSTID I FENGSEL: 21 år gamle Jake Patterson ble i mai dømt på alle tiltalepunkter. Foto: RICHARD TSONG-TAATARII / POOL / MINNEAPOLIS STAR TRIBUNE POOL

Rømte fra kidnapperen

Bortføringen skal ha vært nøye planlagt, og Patterson skal ha prøvd å kidnappe henne flere ganger. På tredje forsøket lyktes han.

Patterson tvang 13-åringen til å bo under sengen sin. Når han var ute av huset, satte han kasser og vekter rundt slik at hun ikke skulle komme seg ut.

Når faren hans kom på besøk, skal Patterson ha skrudd opp lyden på radioen for å dekke over eventuelle lyder fra 13-åringen. Det skal han ha fortalt etterforskere på saken, skriver The Guardian.

HOLDT FANGET HER: Jayme Closs ble skjult under gjerningsmannens seng. Foto: RADAR ONLINE/MEGA

Hun klarte til slutt å rømme, og det var en forbipasserende på tur med hunden som oppdaget henne. Ifølge lokalavisen Minneapolis Star Tribune var Closs tynn med flokete hår og kledd i skitne klær og for store sko da hun ble funnet.

Under rettssaken tidligere i år sa Closs, via familiens advokat, at Pattersons handlinger har ført til at hun må ha alarm for å få sove og at hun blir redd og engstelig når hun er ute blant folk.

Likevel var hun klar på at det er noe han aldri kan ta fra henne:

– Han kan ikke ta fra meg friheten. Han trodde han kunne eie meg, men han tok feil. Jeg var smartere. Jeg studerte rutinene hans, og jeg tok friheten min tilbake. Jeg vil alltid ha friheten min, det vil ikke han.

Patterson skrev i et brev fra fengselet at han kidnappet Jayme Closs og drepte foreldrene hennes «mest på impuls», og fordi han var «skikkelig sint». Ifølge New York Post hadde Patterson skrevet «Unnskyld, Jayme!» i store bokstaver i brevet.

KIDNAPPET OG FANGET: I denne hytta utenfor byen Gordon i Wisconsin ble 13 år gamle Jayme Closs holdt fanget av Jake Thomas Patterson (21) i nesten tre måneder. Foto: Aaron Lavinsky / TT NYHETSBYRÅN

Mystisk telefonsamtale

Lenge så det ut til at dobbeltdrapssaken skulle stå uoppklart, og politiet sto nærmest uten spor etter hva som hadde tilstøtt Jayme og foreldrene hennes.

Siste livstegn fra Closs-hjemmet var en mystisk nødsamtale ved 01-tiden der operatøren som tok imot 911-anropet skal ha hørt roping i bakgrunnen, men ingen snakket direkte inn i telefonen. Samtalen kom fra mobiltelefonen til moren.

Da en politipatrulje ankom huset fire minutter senere, ble de møtt av et grufullt syn: Døren var sparket inn, og ekteparet var skutt og drept. Den 13 år gamle datteren var sporløst forsvunnet.

Tusenvis av frivillige bidro i letingen i flere måneder, og FBI tilbød en dusør på 25.000 dollar, eller rundt 200.000 kroner, for informasjon som kunne lede til at Jayme ble funnet.

