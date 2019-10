SYRISKE OPPRØRERE: Tyrkisk-støttede syriske opprørere i Tal Abyad i Syria 17. oktober. Foto: KHALIL ASHAWI / X03676

Amnesty: Tyrkia ansvarlig for krigsforbrytelser i Nord-Syria

Vilkårlige angrep på sivile og kaldblodige henrettelser. Tyrkia og tyrkisk-støttede grupper står bak alvorlige krigsforbrytelser i Nord-Syria, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen.

Amnesty International har snakket med 17 vitner i perioden 12. til 16. oktober, og har også samlet dokumentasjon som video, bilder og medisinske rapporter og annen dokumentasjon.

I en rapport VG har fått tilgang til, slår de fast at tyrkiske militære styrker og tyrkisk-støttede syriske væpnede grupper har utført en rekke overgrep og krigsforbrytelser som har drept og såret sivile under Tyrkias offensiv mot Syria.

– Den tyrkiske militæroffensiven nordøst i Syria har ødelagt livet til syriske sivile, som nok en gang har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine, og må leve i konstant frykt for bomber, bortføring og drap. De tyrkiskstøttede styrkene har fremvist en total forakt for sivile liv, og har gått til angrep i boligområder, noe som har resultert i drap og skader på sivile, sier Kumi Naidoo, generalsekretær i Amnesty International.

Tyrkias invasjon av Nord-Syria startet 9. oktober i år. Torsdag kveld opplyste USAs utenriksminister Mike Pence imidlertid at Tyrkia har gått med på å stanse militæroperasjonen i Syria i fem dager, slik at de kurdiske YPG-styrkene kan trekke seg tilbake fra Erdogans såkalte «sikkerhetssone».

– Dro lik ut av tilfluktsrom

Den mest alvorlige hendelsen skal ifølge hjelpeorganisasjonen Kurdisk Røde Halvmåne ha skjedd nær en skole i Salhiye 12. oktober. En hjelpearbeider beskriver til Amnesty at han måtte dra lik ut av et tilfluktsrom etter at stedet hadde blitt truffet i et tyrkisk flyangrep tidlig på morgenen.

– Alt skjedde så fort. Det var seks sårede og fire drepte, inkludert to barn. Jeg kunne ikke fastslå om det var jenter eller gutter, fordi likene var sorte. De så ut som kull. De to andre drepte var eldre menn, som så ut som de var eldre enn 50. Jeg er fortsatt i sjokk, sier han.

218 sivile – av disse 18 barn – har blitt drept siden kampene begynte, opplyser den kurdiskledede administrasjonen nordøst i Syria.

Ifølge tyrkiske myndigheter har 18 sivile blitt drept, og 150 såret etter at kampene brøt ut.

En annen hjelpearbeider for Kurdiske Røde Halvmåne forteller til Amnesty at han forsøkte å hjelpe en 11 år gammel gutt og en åtte år gammel jente, som ble skadet da granater landet i området hvor de oppholdt seg utenfor huset sitt nær al-Salah moskeen i Qamishli.

Amnesty: Angrep boligområde

Ifølge Amnesty ble et bakeri, en restaurant og et boligområde truffet i dette området.

– Gutten var skadet i brystet. Skaden var grotesk. Han hadde et åpent sår, og han kunne ikke puste, sier hjelpearbeideren ifølge rapporten.

Gutten døde senere av skadene, mens jenta måtte amputere deler av det ene benet.

– Tyrkia er ansvarlig for handlingene til de væpnede tyrkiske styrkene. Så langt har tyrkerne gitt disse gruppene fritt leide og latt dem begå handlinger i Afrain og andre steder. Vi ber Tyrkia om å stanse volden, holde lovbryterne ansvarlige og beskytte sivile som lever i områder de kontrollerer. Tyrkia kan ikke unnslippe ansvar ved å outsource krigsforbrytelser til væpnede grupper, sier Naidoo.

Kurdisk topp-politiker drept

Amnesty har også skaffet mer informasjon om drapet på den kurdiske topp-politikeren Hevrin Khalaf. Hun var generalsekretær i det syriske Future Syria Party, og ble ifølge organisasjonen overfalt og skutt søndag, av medlemmer av gruppen Ahrar al-Sharqiya. De støttes av Tyrkia.

Amnesty har fått tilgang til en legerapport som viser at Khalaf ble drept på en svært brutal måte.

– Kaldblodige drap på forsvarsløse mennesker er forkastelig og en åpenbar krigsforbrytelse. Ahrar al-Sharqiyas drap på Hevrin Khalaf og andre må etterforskes og de ansvarlige må stilles for retten. Tyrkia har et ansvar for å stoppe krigsforbrytelser begått av styrker under deres kontroll. Dersom ikke Tyrkia tar tak i dette, vil det oppmuntre til videre grusomheter, sier Naidoo.

