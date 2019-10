AVGJØRES: Lørdag avgjøres britenes brexit-skjebne i parlamentet. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Thriller i parlamentet: Slik kan Johnson seire

Klarer Boris Johnson å få brexitavtalen gjennom i parlamentet i morgen? Han kan være nærmere suksess og heltestatus enn mange tror.

For mindre enn 10 minutter siden







Selv om motstanden fortsatt er solid, blant annet hos lederne av det nordirske unionistpartiet DUP, er det slett ikke umulig at flere lar seg overtale, og Johnson lykkes.

– Hvis Boris Johnson får DUP inn i folden igjen og får nok avhoppere fra Labour, har han en mulighet. Men det blir nok streng partidisiplin når parlamentet skal votere. Omkostningene ved å gå mot partiledelsen, vil være store, sier Kristian Steinnes, professor i moderne europeisk historie ved NTNU

– Hva med de 21 parlamentsmedlemmene som ble sparket ut av det konservative partiet?

– Utfallet kommer an på dem også. Det er mange x-faktorer i denne kabalen, det hele er nokså uforutsigbart, mener Steinnes.

MED ELLER UTEN: Boris Johnson har lovet brexit 31. oktober uansett. Lørdag avgjøres om det blir med eller uten avtale. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

For å få gjennom avtalen, trenger statsministeren omtrent 320 stemmer, forutsatt at ingen avstår. Skulle noen unnlate å stemme, vil tallet Johnson trenger, bli lavere. Toryene har bare 287 stemmeberettigede parlamentsmedlemmer. Ingen av dem som er for brexit, har sagt de vil stemme mot, men partipisken brukes nå aktivt for å sikre lojalitet, skriver Sky News.

les også Boris Johnsons 48 kritiske timer: Fullt av hindre

Ifølge deres beregninger, kan det stå om tre, fire stemmer, og bli en svært spennende avstemning.

Spørsmålet er om han kan skaffe resten av stemmene, selv om de ti medlemmene fra DUP stemmer nei. Johnson er avhengig av å overtale tre grupper for å lykkes:

De 21 toryene som Johnson nylig kastet ut

19 representanter fra Labour som tidligere har uttrykt at de kan komme til å støtte en brexit-deal hvis de finner den spiselig.

En liten gruppe tidligere Labour-medlemmer som nå er uavhengige.

HARD KAMP: Frem til lørdagens avstemning, blir det lagt sterkt press på tvilere og motstandere. Foto: JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT HANDOUT / EPA

Den vanskeligste og viktigste gruppen, er de 20 som er skviset ut. Ifølge Sky News, er det bare fortsatt tre, fire av dem som sannsynligvis vil stemme mot.

En håndfull tidligere toryer, som nå er uavhengige, sier de vil stemme for. Tidligere Labour-medlemmer som er uavhengige, har liten lojalitet mot Labour-leder Jeremy Corbyn, og kan meget vel komme til å stemme for en avtale.

les også Brexit: Samarbeidsparti vil velte Johnsons avtale

Det store spørsmålet er hvor mange Labour-stemmer Johnson klarer å få inn. Tre har allerede sagt de støtter en avtale. Andre Johnson kan håpe på, er de som tidligere stemte for Theresa Mays brexitavtale.

I løpet av det neste døgnet vil det politiske og økonomiske presset fra Downing street nummer 10 mot dem man tror kan overtales, bli enormt.

Publisert: 18.10.19 kl. 10:07







Mer om