STENGER GRENSENE: USA og Mexico har blitt enige om å begrense ikke kritisk nødvendige reiser mellom landene. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

USA og Mexico innfører reiserestriksjoner mellom landene

USA og Mexico har blitt enige om å begrense alle ikke kritisk nødvendige reiser mellom landene.

For mindre enn 10 minutter siden

Det bekreftet USAs utenriksminister Mike Pompeo på en pressekonferanse om coronaviruset fredag.

Han fortalte også at det samme gjelder grensen til Canada.

– Som president Trump annonserte på onsdag, har USA og Canada blitt enige om å stoppe all ikke kritisk nødvendige reiser over våre grenser. Dette trer i kraft ved midnatt, og stopper reiser over grensene hvis ikke det er for jobb eller andre essensielle grunner, sa Pompeo ifølge CNN.

Begge grenseovergangene begrenses fra 21. mars, skriver CNN.

Det ble ampert på pressekonferansen da USAs president Donald Trump fikk spørsmål av en journalist, om hva han ville si til de delene av det amerikanske folk som nå var redde grunnet epidemien.

– Jeg hadde sagt at du er en forferdelig reporter, svarte Trump til NBC-reporter Peter Alexander, før han fortsatte å fyre løs.

– Jeg synes det er et veldig stygt spørsmål, og jeg synes det er et veldig dårlig signal du sender til det amerikanske folket. De ser etter svar og håp, fortsatte presidenten.

Han fortsatte utskjellingen, og kalte spørsmålet «dårlig journalistikk», før han sendte ordet videre i salen.

Mange land, som Frankrike og Italia, har stengt ned hele landet, og tvinger innbyggerne til å bli hjemme. Tidligere fredag gjorde New York og California det samme, hvor alle som ikke har samfunnskritiske oppgaver skal holde seg hjemme. Trump vil ikke innføre de samme reglene over hele landet.

– Jeg tror ikke det. Vi jobber med guvernørene, og jeg tror ikke det kommer til å bli nødvendig, sa Trump ifølge CNN.

Publisert: 20.03.20 kl. 17:57

