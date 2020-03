SMITTEFARE: 21 personer om bord «Grand Princess» har testet positivt for det nye coronaviruset. Foto: California National Guard

Trump om smittede på cruiseskip: – Foretrekker at de blir på skipet

Totalt 21 mennesker om bord cruiseskipet «Grand Princess» har testet positivt for coronaviruset. Nå skal de rundt 3500 resterende på skipet testet.

Nå nettopp

Skipet skal føres til en ikke-kommersiell havn, der alle om bord skal testet, opplyste visepresident Mike Pence på en pressekonferanse fredag ifølge nyhetsbyrået Reuters. Så langt er 46 personer testet, og 21 har testet positivt.

les også Helsetopper: Slik kan vi dempe smittepresset

Av dem som er smittet er to passasjerer og 19 medlemmer av besetningen.

– De som trenger å bli værende i karantene, vil bli værende i karantene. De som trenger medisinsk hjelp, vil få det, sier Pence, som har ansvaret for å lede kampen mot coronaviruset i USA.

PRESSEKONFERANSE: Visepresident Mike Pence oppdaterte om coronaviruset i USA og cruiseskipet «Grand Princess». Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Som en fengselscelle

Han sier videre at besetningen på skipet vil bli satt i karantene på skipet, og ikke trenger å gå i land. Besetningen består av rundt 1100 personer, mens rundt 2500 om bord er passasjerer.

– Det er som en fengselscelle, bare at vi er på sjøen, sier Denise Stoneham, som er isolert på sin lugar, til New York Times.

Det jobbes nå med å finne en havn som kan ta imot skipet, slik at alle kan bli testet.

Skipet, som var på vei tilbake fra Hawaii, ligger utenfor kysten av San Francisco i California. Delstaten erklærte tidligere denne uken unntakstilstand etter at det første dødsfallet ble bekreftet. Totalt 70 personer er smittet i California, i tillegg til de 21 om bord på «Grand Princess».

– Vil ikke doble tallene våre

President Donald Trump ser helst at passasjerene om bord på skipet ikke tas i land på amerikansk jord.

– Jeg vil stole på folk, vår visepresident jobber 24 timer i døgnet med dette. De ønsker å ta folk i land, jeg foretrekker at de blir på skipet, men jeg stoler på dem og lar dem ta beslutningen.

Han er bekymret for at antall smittede i USA skal øke.

– Jeg vil at tallene skal forbi der de er. Jeg trenger ikke at tallene for antall smittede i landet skal dobles på grunn av ett skip – som ikke er vår feil. Det er ikke de som er om bord sin feil heller, fortsatte Trump, som fredag signerte et vedtak om å sette av rundt 75 milliarder kroner til å bekjempe viruset.

– Jeg lever med beslutningen uansett. Jeg foretrekker at de blir på skipet, men jeg forstår om de vil ha dem i land. Jeg har gitt dem ansvaret for å ta den beslutningen, la han til, og påpekte at det trolig er en risiko både ved å la dem være på skipet og ta dem i land.

les også Corona-bekymret? Dette dekker reiseforsikringen

Tidligere ble cruiseskipet «Diamond Princess», som «Grand Princess» eies av Princess Cruises, satt i karantene utenfor Japan. Det endte med at rundt 700 ble smittet av viruset. I tillegg er seks personer som var om bord bekreftet døde.

Så langt er drøyt 200 bekreftet smittet i USA, mens 14 personer er bekreftet døde.

GJENNOMFØRTE TESTER: 46 personer om bord «Grand Princess» har blitt testet for coronaviruset. Foto: California National Guard

Én død

Frykten for coronasmittet om bord på skipet startet da en mann, som hadde vært med skipet fra San Francisco til Mexico, døde av viruset. I tillegg skal flere personer som tidligere var om bord være smittet.

les også Så liten er risikoen for å dø av coronaviruset

Flere om bord er svært misfornøyde med at de fikk nyheten om at flere om bord var smittet via mediene.

– Alle gjør sitt beste ut fra den informasjonen de har. Men hvorfor visste ikke vi noe før visepresidenten annonserte det på TV?, sier Kari Kolstoe til Reuters.

Kapteinen beklaget at passasjerene om bord fikk nyheten om antall smittede via mediene, og påpekte at de skulle informere de aktuelle om testresultatene «så fort som mulig».

Publisert: 07.03.20 kl. 03:51

Les også

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser