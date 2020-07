AVFYRTE GUMMIKULER MOT DEMONSTRANTENE: Under demonstrasjoner i Washington mot politivold etter drapet på afrikansk-amerikanske George Floyd, ble demonstrantene fjernet før Trump skulle fotograferes foran St. John’s Church ved Det hvite hus. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Fjernet demonstranter før Trump-fotografering: Må forklare seg for Kongressen

Under dagens høring må USAs justisminister forsvare blant annet beslutningen om å avfyre tåregass mot demonstranter før en fotoseanse med president Donald Trump.

Justisminister William Barr skulle klokken 16 norsk tid ha forklart seg for Kongressen. Klokken 15.35 melder CNN at leder Jerrold Nadler for justiskomiteen har vært involvert i en bilulykke.

Høringen er derfor utsatt til klokken 16.45 norsk tid. Nadler skal ikke ha blitt skadet i ulykken.

En av hendelsene Barr skal forklare seg om fant sted i starten av juni, da Trump i Rosehagen ved Det hvite hus i Washington holdt pressemøte om tiltak mot opptøyer.

Før Trump skulle gå videre for å fotograferes foran en kirke ved Lafayette Park, avfyrte politiet tåregass og gummikuler for å spre demonstrantene som oppholdt seg i nærheten.

Et brudd på grunnloven og prinsippet om ytringsfriheten, mener Demokratene i Kongressen.

Tjenestemann Adam D. DeMarco i nasjonalgarden, som var tilstede under hendelsen, er innkalt som vitne. Ifølge CNN er det ventet at DeMarco vil bestride justisminister William Barrs forklaring om at politiets maktbruk var nødvendig på grunn av uro blant demonstrantene.

– Demonstrantene oppførte seg fredelig og utøvet sine grunnlovsrettigheter, står det i DeMarcos forhåndsskrevne vitnemål, ifølge mediehuset.

SKAL HØRES AV JUSTISKOMITEEN: Justisminister William Barr må svare for regjeringens håndtering av de landsomspennende demonstrasjonene som startet etter drapet på George Floyd. Foto: Patrick Semansky / AP

les også Saksøkes for maktbruk utenfor Det hvite hus - justisminister Barr forsvarer beslutningen

Forsvarer valget om å sende føderale styrker

Det er også ventet at Demokratene under høringen vil grille Barr for håndteringen av andre saker – deriblant beslutningen om å sende føderale sikkerhetsstyrker til flere byer for å få kontroll på voldelige opptøyer.

Ordførerne i byene Portland, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque og Washington gikk mandag ut og ba Kongressen gjøre det ulovlig å sende føderale sikkerhetsstyrker til byer som ikke vil ha dem.

I en uttalelse mandag sto justisministeren fast ved at utplasseringen av styrkene er nødvendig.

– Voldelige opprørere og anarkister har kapret lovlige demonstrasjoner for å utføre meningsløs hærverk og ødeleggelse, sier Barr i uttalelsen, ifølge New York Times.

– Vi burde alle være enige om at det i dette landet ikke er rom for bevæpnede gjenger som prøver å etablere autonome soner frie for myndighetens kontroll, eller river ned statuer og monumenter reist av et lovlydig fellesskap, eller ødelegger eiendommer og levebrødet til uskyldige butikkeiere, står det videre.

FORTSETTER Å DEMONSTRERE: I snart to måneder har det i Portland oppstått daglige sammenstøt mellom demonstranter og lokalt politi. Nå har også de føderale sikkerhetsstyrkene inntatt byen. Bildet er tatt tirsdag kveld. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

les også Trump i «lov og orden»-møte: Sender føderale agenter til flere byer

Russland-etterforskningen blir tema

I uttalelsen forsvarer Barr seg i tillegg mot beskyldninger om at han har politisert justisdepartementet. Han avviser at han har misbrukt sin makt til å undergrave Russland-etterforskningen i forbindelse med Trumps valgkampanje i 2016.

– Helt siden jeg gjorde det klart at jeg skulle gjøre alt jeg kunne for å komme til bunns i de grove anklagene i den falske «Russiagate»-skandalen, har mange av Demokratene i denne komiteen forsøkt å diskreditere meg ved å finne på et narrativ om at jeg er ikke annet enn presidentens altmuligmann som på hans instruksjoner tar beslutninger i straffesaker, sier Barr ifølge New York Times.

