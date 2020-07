VIL IKKE UNDERSØKE: Den britiske regjeringen avviser å følge opp beskyldningene om russisk innblanding nærmere. Foto: Matt Dunham / AP

Mener Russland prøvde å påvirke brexit-valget: - Ingen ville røre i det

En rapport fra det britiske Parlamentets etterretningskomité konkluderer at det er nesten umulig å bevise at Russland forsøkte å påvirke brexit-valget i 2016. Årsaken er at ingen ville anerkjenne trusselen, hevdes det.

Rapporten, som ble sluppet offentlig tirsdag, viser ingen konkrete bevis for at Russland er innblandet i brexit-valget tilbake i 2016.

Ifølge rapporten finnes det gode indikasjoner på at Russland prøvde å påvirke det skotske frigjøringsvalget i 2014, mens det var «vanskelig, om ikke umulig» å bevise påstandene om at Russland forsøkte å påvirke brexit-valget.

Men medlem i etterretning- og sikkerhetskomiteen, Kevan Jones, mener årsaken til det er at ingen viste interesse av å undersøke det i utgangspunktet.

– Ingen ville røre i det med en ti-fots påle, sier Jones tirsdag.

Russland avviste beskyldningene tirsdag, og uttalte at landet «aldri har vært innblandet i et annet lands valg».

Ber om ny gransking

I rapporten heter det at «russisk innblanding i Storbritannia er den nye normalen», og at det finnes mange russere med «sterke bånd til Putin» som er godt integrert i britisk næringsliv, skriver AFP. Store deler av det som omhandler brexit-valget er imidlertid unntatt offentlighet.

Samtidig anmodes det i rapporten om å gjennomføre en skikkelig etterforskning av potensiell russisk innblanding i brexit-valget.

– Det burde ha blitt undersøkt. Nå må det gjøres, og offentligheten må få informasjon om resultatet av undersøkelsene, sier medlem i etterretningskomiteen, Kevan Jones.

Statsministerens kontor svarer tirsdag at det ikke anses som nødvendig å sette i gang noen ny gransking av valget.

– Vi har ikke sett noe bevis for noen vellykket innblanding i EU-folkeavstemningen, heter det i en uttalelse fra Downing Street.

Holdt tilbake

Etterretnings- og sikkerhetskomiteen i Parlamentet satte i gang granskingen i november 2017 som følge av bekymringer knyttet til russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget året før.

Den 50 sider lange rapporten var ferdig i fjor, men har blitt holdt tilbake i flere måneder. Statsminister Boris Johnson stanset en offentliggjøring før det britiske valget, skriver The Guardian.

